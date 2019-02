Salto con gli sci, Mondiali 2019: si assegna oggi l’oro individuale maschile. Ryoyu Kobayashi vuole coronare la stagione, ma occhio a Stoch e Kraft

A Ryoyu Kobayashi, con la Coppa del Mondo ormai in tasca e i Quattro Trampolini conquistati uno dopo l’altro, manca soltanto un obiettivo: quello dei Mondiali di salto con gli sci. A Innsbruck il giapponese può coronare un’annata spettacolare, che l’ha visto decollare su vette che nessuno poteva pronosticare.

Kobayashi, nelle qualificazioni, ha dato l’impressione di essere in totale controllo della situazione: ha sì chiuso al quarto posto, ma il salto da lui compiuto è sembrato di quelli fatti tanto per qualificarsi, piazzando una misura qualsiasi senza patemi, ma con attenzione. Ci sono tutte le premesse, insomma, perché il titolo mondiale sul trampolino grande torni in Giappone, a 22 anni di distanza dall’oro di Masahiko Harada a Trondheim nel 1997.

Non sarà, però, una gara scontata: al di là dei risultati di ieri, in parte condizionati da complesse condizioni ventose verso la fine, il trio polacco composto da Kamil Stoch, Dawid Kubacki e Piotr Zyla ha tutta l’intenzione di non mollare la presa in maniera facile. Stoch, in particolare, è quello che si è meglio districato nelle problematiche di meno di ventiquattr’ore fa, riuscendo ad agganciare l’11° posto. Possibilità in più per lui, dunque, rispetto a Zyla e soprattutto a Kubacki per dare fastidio all’uomo che sta cercando di ribaltare una buona fetta di storia del salto con gli sci recente.

Chi ieri ha dato segnali non certo brutti è il duo tedesco: Markus Eisenbichler e Karl Geiger si sono dimostrati uomini molto pericolosi, ma del resto è dal mese di gennaio che stanno entrambi lanciando indizi qua e là per far capire che loro a Innsbruck non vanno per arrendersi, ma per mettersi anche loro nella competizione. Una simile situazione potrebbe tornare particolarmente utile ai tedeschi anche in vista della gara a squadre (dove comunque resterà favorita la Polonia).

Non meno importanti sono le ambizioni di Stefan Kraft, e sarebbe anche sbagliato sottovalutarle, dal momento che si parla del Campione del Mondo in carica. La sua stagione è stata buona, ed è tuttora in lotta per il secondo posto in Coppa del Mondo con Stoch, ma non è difficile immaginare che il suo vero obiettivo sia questo, per di più davanti al pubblico di casa. C’è da fare attenzione anche alle possibili sorprese, come Killian Peier, che ieri ha confermato di trovarsi molto bene sul Bergiselschanze.

Per quanto riguarda l’Italia, prospettive di seconda serie esistono quasi esclusivamente per Alex Insam, anche se Sebastian Colloredo ha tirato fuori un salto mediamente competitivo nelle qualificazioni. Il problema di Insam, però, è che da qualche tempo si ferma subito, e il rischio è che la tendenza continui anche a Innsbruck.

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock