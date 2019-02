NBA, All Star Game 2019: l’elenco completo dei partecipanti. I roster delle squadre di Team LeBron e Team Giannis

Fino al 2018, l’All Star Game della NBA voleva dire, in sintesi estrema, la sfida tra il meglio dei giocatori della Eastern Conference e quelli della Western Conference. Dallo scorso anno, però, questa storia è cambiata: la scelta dei partecipanti passa sempre attraverso le Conference, ma, attraverso una serie di variazioni al format, si è arrivati a definire i due team coi nomi dei giocatori più votati a Est e a Ovest, dunque i due più rappresentativi, col potere di scegliersi i giocatori in squadra.

E’ così che si spiega il fatto che l’anno scorso le due squadre hanno assunto i nomi di Team LeBron (da James) e Team Stephen (da Curry). Il Team LeBron sarà presente (ovviamente con le dovute modifiche di facenti parte del roster) anche quest’anno, con di fronte il Team Giannis, vista la crescita ormai esponenziale di Antetokounmpo nel ruolo di superstar della lega professionistica americana. Sono cambiati, nel tempo, anche i format dei vari appuntamenti che precedono l’All Star Game e costituiscono, tutti insieme, l’All Star Weekend: il Rookie Challenge del venerdì, da sfida tra i giocatori del primo anno di NBA contro quelli del secondo, si è trasformata in partita sempre con rookie e sophomore, ma divisi in Team USA e Team World (e proprio per questo il nome è diventato Rising Stars Challenge). Al sabato, da molti anni, oltre alle storiche gare del tiro da tre punti e delle schiacciate, si è aggiunto lo Skills Challenge. E’ l’ultimo All Star Game per Dwyane Wade e Dirk Nowitzki, che stanno giocando la stagione conclusiva della loro grandissima carriera.

Di seguito sono elencati tutti i partecipanti all’edizione 2019 dell’All Star Game, che si terrà allo Spectrum Center di Charlotte, abituale casa degli Hornets.

ALL STAR GAME (Notte tra domenica 17 e lunedì 18 febbraio)

TEAM LEBRON

Titolari

Kyrie Irving (Boston Celtics)

James Harden (Houston Rockets)

Kawhi Leonard (Toronto Raptors)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Golden State Warriors)

Riserve

Dwyane Wade (Miami Heat)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Head Coach: Michael Malone (Denver Nuggets)

TEAM GIANNIS

Titolari

Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Paul George (Oklahoma City Thunder)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Riserve

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

D’Angelo Russell (Brooklyn Nets, rimpiazza l’infortunato Victor Oladipo)

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Blake Griffin (Detroit Pistons)

Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Nikola Vucevic (Orlando Magic)

Head Coach: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks)

CELEBRITY GAME (Notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio, al Bojangles’ Coliseum)

HOME TEAM

Mike Colter, Chris Daughtry, Terrence Jenkins, Famous Los, Dr. Oz, Rapsody, Bo Rinehart, JB Smoove, Steve Smith, A’ja Wilson, Jay Williams, Jason Weissmann. Head Coach: Dawn Staley

AWAY TEAM

Ronnie 2K, Ray Allen, AJ Buckley, Bad Bunny, Stefanie Dolson, Marc Lasry, Hasan Minhaj, Quavo, Adam Ray, Amanda Seales, James Shaw Jr., Brad Williams. Head Coach: Sue Bird

RISING STARS CHALLENGE (Notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio)

TEAM USA

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trae Young (Atlanta Hawks)

De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

Kevon Knox (New York Knicks, rimpiazza l’infortunato Lonzo Ball)

John Collins (Atlanta Hawks)

Marvin Bagley III (Sacramento Kings)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Jarrett Allen (Brooklyn Nets)

Head Coach: Kyrie Irving (Boston Celtics)

TEAM WORLD

Josh Okogie (Nigeria, Minnesota Timberwolves)

Shai Gilgeous-Alexander (Canada, Los Angeles Clippers)

Bogdan Bogdanovic (Serbia, Sacramento Kings)

Luka Doncic (Slovenia, Dallas Mavericks)

Cedi Osman (Turchia, Cleveland Cavaliers)

Ben Simmons (Australia, Philadelphia 76ers)

Lauri Markkanen (Finlandia, Chicago Bulls)

OG Anunoby (Gran Bretagna, Toronto Raptors)

Rodions Kurucs (Lettonia, Brooklyn Nets)

DeAndre Ayton (Bahamas, Phoenix Suns)

Head Coach: Dirk Nowitzki (Germania, Dallas Mavericks)

ALL STAR SATURDAY (Notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio)

SKILLS CHALLENGE

Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Trae Young (Atlanta Hawks)

THREE POINT CONTEST

Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry (Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Kemba Walker (Charlotte Hornets)

SLAM DUNK CONTEST

Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), Dennis Smith Jr. (New York Knicks)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi