LIVE MotoGP, Test Losail 2019 in DIRETTA: Alex Rins chiude in vetta su Vinales, Ducati ok, indietro Rossi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo.

Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando anche delle ottime soluzioni relativamente alla problematica del degrado delle gomme con il grande caldo, che almeno inizialmente aveva un po’ preoccupato il team di Borgo Panigale. Superata questa criticità, la Rossa è stata costante e ha permesso ad Andrea Dovizioso e a Danilo Petrucci di completare il proprio lavoro con soddisfazione.

Da par loro Honda e Yamaha vorranno rispondere. Il team campione del mondo dovrebbe contare su un Marc Marquez in crescita dal punto di vista fisico. I problemi alla spalla, che hanno fortemente condizionato la permanenza in pista dello spagnolo in Malesia, dovrebbero far parte del passato anche se Marc non dovrebbe essere ancora al 100%. Ci sarà anche l’altro membro del “Dream Team“, ovvero Jorge Lorenzo. Il maiorchino, procuratosi la frattura allo scafoide del polso sinistro nel corso della sua preparazione invernale e costretto a saltare i test malesi, sarà in sella alla RC213V ed è molto motivato.

Per quanto riguarda la citata Yamaha, la scuderia di Iwata ha messo in mostra degli evidenti miglioramenti sul piano dell’elettronica e della gestione degli pneumatici. Tuttavia, per essere all’altezza della Ducati, questo ancora non basta. Ecco che, in Qatar, la M1 dovrà compiere un altro passo in avanti sostanziale ma non sarà certo cosa facile, visto che i rivali non staranno fermi ad aspettare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di test collettivi di MotoGP in Qatar: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00 (italiane). Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo

Il programma dei test in Qatar – La presentazione dei test in Qatar – Cronaca della prima giornata di test

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.02 Siamo giunti alla conclusione, dunque, anche della seconda e penultima giornata dei test di Losail. Ringraziandovi per la cortese attenzione vi rimandiamo a domani per l’ultima DIRETTA LIVE. Grazie e buona serata!

20.01 RIEPILOGO TEMPI DELLA SECONDA SESSIONE

POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:54.593 2 12 M. VIÑALES +0.057 3 20 F. QUARTARARO +0.315 4 9 D. PETRUCCI +0.360 5 93 M. MARQUEZ +0.411 6 41 A. ESPARGARO +0.580 7 30 T. NAKAGAMI +0.582 8 4 A. DOVIZIOSO +0.612 9 35 C. CRUTCHLOW +0.654 10 44 P. ESPARGARO +0.662

20.00 BANDIERA A SCACCHI. Si chiude la seconda giornata dei test di Losail!

19.55: In terza posizione c’è la Ducati di Danilo Petrucci, che è stato l’ultimo a scendere sotto all’1’55” con il suo 1’54″953. Il pilota di Terni oggi ha provato anche la piccola ala davanti alla ruota posteriore che ieri era già stata montata sulla Desmosedici GP del Pramac Racing affidata a Jack Miller, al momento 15esimo. Ma non solo, perché Petrux ha provato una nuova paratia sulla ruota anteriore e anche questa sembra avere funzioni aerodinamiche.

19.52: Una prestazione che gli ha permesso di distanziare di 57 millesimi la Yamaha di Maverick Vinales, che quindi anche oggi si è confermato tra i più veloce, portando anche al debutto un nuovo codone più snello per la sua M1.

19.50: Dal momento che è nulla, giusto fare un breve riepilogo prima del termine ufficiale delle prove: la Suzuki di Alex Rins ha stupito tutti per il crono espresso e anche per la sua consistenza. Un segnale inequivocabile della crescita del centauro iberico sulla moto nipponica.

19.47: Ammiriamo alcune immagini del leader di questa seconda giornata di prove Alex Rins

19.46: L’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:54.593 2 12 M. VIÑALES +0.057 3 20 F. QUARTARARO +0.315 4 9 D. PETRUCCI +0.360 5 93 M. MARQUEZ +0.411 6 41 A. ESPARGARO +0.580 7 30 T. NAKAGAMI +0.582 8 4 A. DOVIZIOSO +0.612 9 35 C. CRUTCHLOW +0.654 10 44 P. ESPARGARO +0.662

19.45: Tutti i piloti sono fermi ai box in questo momento e quando mancano 15′ al termine di questo day-2, è lecito pensare che le prove siano praticamente terminate qui.

19.42: Il centauro della Yamaha Petronas SRT continua ad inanellare alcuni giri ma non migliora il suo riscontro che è sempre il 13°.

19.40 Franco Morbidelli fa segnare ottimi parziali nei primi due settori, quindi taglia il traguardo sfiorando il suo miglior crono odierno.,

19.36 Sembra che, anche oggi, il turno si chiuda in anticipo. Poco movimento in pista e umidità che cresce.

19.33 In pista Lorenzo, Zarco e Bagnaia, ma i tempi ormai sono altissimi.

19.28 Ora ci prova Marquez a migliorare. 16 millesimi al T1, 176 al T2, cede qualcosa nel finale e non migliora. Di nuovo in pista Rossi.

19.25 Rossi vola nel T2, ma cede tutto nel T3. Chiude senza migliorare per l’ennesima volta. Giornata davvero particolare per il numero 46.

19.23 Si riaffaccia sul tracciato Rossi. Poca azione in pista al momento. Molti piloti sembra abbiano già chiuso il lavoro.

19.20 Petrucci! Record nel T1, 72 millesimi di ritardo nel T2, peggiora nel T3 con 175 e chiude senza migliorare per soli 3 decimi.

19.18 Spinge Morbidelli, parziali record in tutti e tre i settori, chiude in 1:55.556

19.16 Buon crono di Miller che arriva al T2 con 343 millesimi di ritardo ma non migliora, perdendo tantissimo nel tratto finale.

19.14 Di nuovo ai box Rossi, Dovizioso continua su tempi da passo gara, mentre Quartarato continua a stupire in terza posizione.

19.12 Nel terzo giro Rossi alza il ritmo e non cerca più il tempo.

19.10 Rossi ci riprova! 141 millesimi al T1, 345 al T2, chiude in 1:55.795, migliora ma rimane 19esimo

19.08 Ecco Rossi che prova a migliorare!Sua migliore prestazione nel T3, sale in 19esima posizione a 1.278

19.06 Tanti piloti in pista, ma nessuno sta migliorando al momento.

19.04 In casa Suzuki sembra che la giornata sia conclusa

One hour to go, @Rins42 is fastest, and looks like @suzukimotogp are done for the day #QatarTest pic.twitter.com/3l36GgQ2Qd — MCN Sport (@MCNSport) February 24, 2019

19.02 Di nuovo in pista Vinales e assieme a lui anche Dovizioso.

19.00 RIEPILOGO TEMPI A UN’ORA DAL TERMINE

POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:54.593 2 12 M. VIÑALES +0.057 3 20 F. QUARTARARO +0.315 4 9 D. PETRUCCI +0.360 5 93 M. MARQUEZ +0.411 6 41 A. ESPARGARO +0.580 7 4 A. DOVIZIOSO +0.612 8 35 C. CRUTCHLOW +0.654 9 44 P. ESPARGARO +0.662 10 36 J. MIR +0.687

18.58 Ci stiamo avvicinando all’ultima ora della sessione odierna. Vedremo se, come ieri, nell’ultima mezzora team e piloti preferiranno non girare per la troppa umiità

18.56 Torna in scena Bagnaia e subito segna il suo miglior T1

18.54 Momento tranquillo in pista, quasi tutti sono fermi ai box.

18.52 Rossi è sceso in 20esima posizione, alle spalle anche di Abraham. Petrucci nel secondo giro, invece, non forza.

18.50 Attenzione a Petrucci!!! Record nel T1, ma poi perde mezzo secondo nel T2 e non riesce a migliorare.

18.48 Rossi tocca quota 39 giri, ma rimane sempre su ritmi altissimi. La conferma che stia pensando solamente al passo gara.

18.46 Quartararo!!! 1;54.908 è terzo a 315 millesimi da Rins!!!!

18.44 Di nuovo in pista Petrucci, mentre Quartararo procede su ottimi intertempi.

18.42 Alex Rins rimane al comando con il suo 1:54.593

18.40 La nuova livrea anche della KTM

First look: KTM colours on track in Qatar The @KTM_Racing team and the @Tech3Racing satellite team ride their new colours for the first time#MotoGP | #QatarTest 🎥 https://t.co/jnml7yOEEG pic.twitter.com/BGJ65HKXnR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2019

18.38 Vediamo se Rossi ci smentisce! Due decimi al T1, ma diventano 8 al T2. Altro giro interlocutorio per il numero 46. Anzi, il pesarese torna ai box. Rimangono fuori Morbidelli e Lorenzo.

18.36 Incredibile la differenza della giornata tra Vinales e Rossi. Tra i due ci sono ben 1.4 secondi!

18.34 Attenzione Rossi fa segnare il suo migliore T2, ma perde mezzo secondo nel T3 e non migliora.

18.32 Rabat e Zarco migliorano e spediscono Rossi in 19esima posizione. Il “Dottore” continua a girare su tempi alti.

18.30 Ecco, invece, la nuova livrea della Aprilia 2019

All change with @andreaiannone29, @AleixEspargaro and @ApriliaOfficial at Losail Aprilia Racing Team Gresini unveiled their new colours ahead of the #QatarTest See them in action on track with new exhausts and winglets!#MotoGP | 🎥 https://t.co/yjVl82fQQt pic.twitter.com/emFXX5m8iI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2019

18.28 Anche in casa Suzuki si sta lavorando parecchio a livello aerodinamico

Lots of aero work going on. Think the @suzukimotogp wings have extended back a bit since Sepang #QatarTest pic.twitter.com/Io9f1Lv7cN — MCN Sport (@MCNSport) February 24, 2019

18.26 Di nuovo impegnato anche Rossi. Vedremo come si svolgerà il suo lavoro. Nel frattempo Mir scende a 1:55.280

18.24 La nuova GP19

18.21 A. Espargarò migliora ancora: 1:55.173 a 580 millesimi da Rins.

18.19 Ed ecco Crutchlow! L’inglese migliora nettamente ed è sesto in 1:55.247!

18.17 Aleix Espargarò spinge e migliora fino all’1:55.506.Il catalano prosegue e scende a 1:55.443 ed è settimo

18.15 Come conferma SkySport, Andrea Dovizioso parte per una simulazione di passo gara.

18.13 Numerosi piloti in pista, ma nessuno sta provando il giro secco.

18.10 In casa LCR Honda sembra che si stiano provando nuovamente le moto del 2018.

Looks like some back-to-back testing going on at Honda, with @calcrutchlow out on one of Nakagami’s 2018 bikes #QatarTest pic.twitter.com/AwzqbA9rlH — MCN Sport (@MCNSport) February 24, 2019

18.07 Di nuovo in pista anche Vinales, con Doviozioso, Pol Espargarò e Mir. Marquez prosegue su tempi alti.

18.05 Dopo il giro record Rins torna ai box. Rimane fuori Petrucci che procede su ottimi intermedi, come Marquez. Rossi ancora ai box.

18.03 AGGIORNAMENTO TEMPI A DUE ORE DALLA CONCLUSIONE

POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:54.593 2 12 M. VIÑALES +0.057 3 9 D. PETRUCCI +0.360 4 93 M. MARQUEZ +0.411 5 4 A. DOVIZIOSO +0.612 6 44 P. ESPARGARO +0.662 7 36 J. MIR +0.911 8 30 T. NAKAGAMI +0.998 9 21 F. MORBIDELLI +1.065 10 20 F. QUARTARARO +1.070

18.01 Lo spagnolo prosegue e non migliora il suo tempo per appena un decimo.

18.00 E ORA è RINS!!! PRIMO POSTO PER LO SPAGNOLO! 1:54.593!! La Suzuki risponde presente rifilando 57 millesimi a Vinales!

17.59 Di nuovo grande traffico in pista con Marquez, Petrucci, Bagnaia e Morbidelli. Rossi rimane ai box, mentre si segnala una uscita di pista di Rabat.

17.57 Torna in pista Dovizioso, mentre Rabat e Morbidelli fanno segnare i loro migliori intermedi.

17.55 Pecco Bagnaia rimane 11esimo a 1.030 da Vinales che fa il suo rientro ai box.

17.53 Vinales completa anche un quinto giro, ma molla a metà. Davvero impressionante questa serie di 1:54medio-alti. La M1 vola!!!

17.51 NON SI FERMA PIU VINALES!!! Quarto giro su tempi record! e stavolta non migliora per 21 millesimi!!!

17.49 INCREDIBILE! ANCORA VINALES!! Lo spagnolo si ferma a soli 85 millesimi dal suo record! Che costanza di prestazioni!!!!

17.47 ANCORA VINALES!!! Due decimi di vantaggio al T2, confermati al T3, chiude in 1:54.650!!! VOLA LO SPAGNOLO!!!!!!!!!!! Rossi migliora ma è 17esimo in 1;55.992

17.45 Vinales a tutta!!! Miglior prestazione personale nel T2, record nel T3 e 1:54.781 finale!! CHE TEMPO PER LO SPAGNOLO!!!!!!!!!!

17.43 Ancora un buon giro per Rossi, ma non riesce a migliorare il suo tempo precedente.

17.41 Si rivede Rossi e migliora il suo tempo subito. Sale dalla 21esima alla 18esima posizione in 1:56.006

17.39 Marquez continua a spingere, 109 millesimi al T1, appena 21 al secondo, 136 al T3, chiude in 1:55.004!!! Secondo a soli 51 millesimi da Petrucci!!! Migliora anche Bagnaia, 11esimo a 727 millesimi.

17.37 Marquez fa segnare ottimi intertempi e chiude in 1:55.109!!! secondo a 156 millesimi dalla prima posizione!

17.36 Crutchlow migliora ma è 15esimo a quasi nove decimi dalla vetta, mentre attenzione a Marquez!

17.34 Per il momento è doppietta Ducati a Losail!

⏱️ @Petrux9 top of times at the mid-point on Day 2 It’s a Mission Winnow Ducati duo at the top with just under three hours remaining on the second day at the #QatarTest#MotoGP | 📰 https://t.co/nvI1Etqnvh pic.twitter.com/3hcp9Ig3yu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2019

17.32 Salto in avanti anche di Johann Zarco, 1:56.000, 13esimo posto a 1.047 dalla vetta.

17.30 Aleix Espargarò sale in nona posizione in 1:55.688 735 millesimi da Petrucci.

17.28 Momento tranquillo sul tracciato di Losail. Rimane in pista il solo Aleix Espargarò.

17.25 Proseguono i miglioramenti di Jorge Lorenzo

🅿️8⃣ for #JL99😈 as he goes over a second faster than yesterday aboard the Honda RC213V. Just under half the #QatarTest to go, but still plenty to come. 🇶🇦 pic.twitter.com/6dPpz3yrki — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 24, 2019

17.23 In questo momento due soli piloti in pista, Rins e Vinales, ma ecco anche Iannone!

17.21 VINALES!!! Giro veloce per lo spagnolo, migliori parziali personali nei primi due settori, si conferma nel terzo, chiude in 1:55.384, ma sale solamente in quinta posizione

17.19 Bel salto in avanti di Pol Espargarò, quinto a 567 millesimi. Lo spagnolo continua e sale al terzo posto! 1:55.255 a soli tre decimi da Petrucci!

17.17 Vinales forza e fa segnare il miglior tempo personale nel primo settore. Si conferma anche nel secondo ma non riesce a migliorare

17.15 Riepilogo tempi della seconda sessione.

17.13 Marquez è sempre impegnato su una buona serie di giri, su tempi comunque alti.

17.11 Si rivede in pista Rossi, attualmente 15esimo a 1.374 da Petrucci.

17.09 La Ducati, invece, sta provando delle soluzioni aerodinamiche a livello della ruota anteriore. Una sorta di pannello che copre la forcella.

17.08 Joan Mir sale in quarta posizione in 1:55.504. La Suzuki prosegue nel suo ottimo momento.

17.07 Lorenzo prosegue nei miglioramenti ed è sesto in 1:55.742

17.05 La Yamaha sta provando delle novità a livello di sedile e coda della M1. Ecco il dettaglio.

What's new with @mvkoficial12's M1 in Qatar? The @YamahaMotoGP rider is trying some modifications to his seat and tail unit at the #QatarTest. Watch it in action!#MotoGP | 🎥 https://t.co/e6XRPNQ06g pic.twitter.com/M8udDzaXrV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2019

17.03 Ancora Petrucci!!! Record nei primi due settori, si conferma anche nel terzo, taglia il traguardo in 1:54.953!!!!!!!!!!!! IL PRIMO SOTTO L’1:55!!! CHE GIRO PER PETRUX!!!

17.01 Spinge Petrucci! Record nei primi tre settori. Chiude in 1:55.108 e vola al comando!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 3 ORE DALLA FINE

POS # RIDER GAP 1 4 A. DOVIZIOSO 1:55.205 2 42 A. RINS +0.058 3 9 D. PETRUCCI +0.160 4 20 F. QUARTARARO +0.458 5 93 M. MARQUEZ +0.488 6 12 M. VIÑALES +0.559 7 43 J. MILLER +0.574 8 41 A. ESPARGARO +0.771 9 21 F. MORBIDELLI +0.875 10 44 P. ESPARGARO +0.884

16.59 Di nuovo in pista Rins, Petrucci e Morbidelli, mentre Rossi è tornato ai box.

16.58 Sempre Meregalli spiega che: “L’assetto di Vinales è molto simile a quanto visto nel GP di Thailandia. Si sta lavorando con una nuova idea sin dalla casa madre giapponese”.

16.56 Secondo quanto riportato da Crash.net Massimo Meregalli ha spiegato che: “Non ci vogliamo esaltare troppo per i risultati di ieri, dopotutto anche la prima giornata di un anno fa si rivelò positiva…”

16.54 Ha nuovamente alzato il ritmo Rossi, con un T1 d 3.5 secondi di ritardo.

16.52 277 millesimi al T1 per Rossi, ma dopo un buon T2 perde molto nel T3 e non migliora la sua prestazione.

16.51 Migliora Crutchlow e sale in 15esima posizione con il tempo di 1;56.417. Rossi prova ad aumentare il ritmo.

16.49 Buoni parziali per Joan Mir ma non migliora. Rossi procede su tempi da simulazione di passo gara.

16.47 Torna in pista anche Rossi. Vedremo se il pesarese proseguirà il suo lavoro sul passo gara.

16.45 Prosegue il suo lavoro anche Francesco Bagnaia, ma su tempi decisamente alti. Il torinese sta lavorando sul passo gara.

16.43 Marquez in 1:55.693, quinto a 488 millesimi da Dovizioso.

16.41 Jack Miller ha tempo anche per dilettarsi con i fan nel paddock…

16.39 Marquez spinge. 109 millesimi al T1, 180 al T2, diventano 186 al T3, chiude il suo tentativo senza migliorare.

16.37 Tornano ai box Dovizioso, Rins e Petrucci. In pista Quartararo e Rabat

16.34 Il lavoro di Rossi si sta concentrando sulla lunga distanza

💪 @ValeYellow46: "We're working for the race" The @YamahaMotoGP rider has made a decision on his M1's engine and is getting a jump on the 2019 season#MotoGP | 🎥 https://t.co/tuVzw2zTyt pic.twitter.com/EcBOB7lZU5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2019

16.31 Dovizioso spinge, parziali record nei primi due settori, chiude in 1:55.205 e mette 58 millesimi su Rins

16.28: Valentino Rossi in difficoltà in questa fase, essendo fuori dai dieci e in cerca della quadra con l’assetto.

16.24: Momento di stasi in questa fase con Petrucci che comanda davanti a Dovizioso: un uno-due tutto Rosso in vetta.

16.21: Dovizioso inanella un’altro giro sull’1’56”. Dovizioso sta portando avanti un lavoro sulla durata.

16.18: 1’56″228 per “Dovi” in sella alla Rossa.

16.17: Migliora il rookie della Suzuki Joan Mir che realizza il crono di 1’56″108 ed è nono l’iberico, che sta crescendo passaggio dopo passaggio.

16.15: Ritrova la via della pista Dovizioso e vedremo che run riuscirà a mettere insieme il “Dovi”

16.14: La Yamaha del 46 fa rientro ai box e ci sarà da lavorare per i suoi tecnici.

16.12: 1’56″408 per Valentino Rossi che si attesta su questo ritmo non eccezionale, anche rispetto a quanto sta facendo il compagno di squadra. Rossi 11° in questo momento.

16.11: 1’55″882 per Vinales che abbassa il proprio riferimento, rimanendo però sempre in quinta posizione con 571 millesimi di ritardo da Petrucci

16.09: Ritrova la pista anche Maverick Vinales che scandisce un ritmo da 1’56″0

16.06: 1’55″821 per Rins che si conferma su un buon passo, in configurazione gara sulla Suzuki. Per Rossi 1’156″676 e prestazione ben lontana dall’essere esaltante.

16.03: 1’55″948 il crono di Petrucci che, dopo aver realizzato questo tempo, imbocca la strada della pit-lane. Per Valentino Rossi 1’56″673 e ricerca del miglior set-up che continua. Il “Dottore” è attualmente in decima posizione.

16.01: Dopo un altro giro sull’1’56″3 Marquez fa rientro ai box.

16.00: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 1:55.365 2 4 A. DOVIZIOSO +0.327 3 93 M. MARQUEZ +0.385 4 12 M. VIÑALES +0.576 5 41 A. ESPARGARO +0.611 6 42 A. RINS +0.690 7 21 F. MORBIDELLI +0.715 8 44 P. ESPARGARO +0.724 9 43 J. MILLER +0.814 10 46 V. ROSSI +0.962

15.59: Tornano in pista sia Valentino Rossi che Danilo Petrucci nel frattempo.

15.58: 1’56″337 per Marquez in questa prima tornata, abbondantemente più lento rispetto al proprio best time.

A 1'55.750 moves @marcmarquez93 to second on Day Two of the #QatarTest, finding almost half a second since yesterday evening. Lap times still not the focus of today #TimeToWork 🛠️ pic.twitter.com/BNf9e0co1L — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 24, 2019

15.56: Un solo giro lanciato per Maverick che alza decisamente il ritmo nella tornata successiva. Ritorna in pista la Honda di Marquez che, al momento è terzo con 385 millesimi di ritardo, preceduto dalle due Ducati.

15.55: DOVIZIOSO!!! Dopo un “cooling-lap”, il forlivese abbassa ulteriormente il proprio riscontro ed ora è secondo a 327 millesimi da Petrucci.

15.54. Suona la campana Vinales che realizza il crono di 1’55″941 con 0″576 di ritardo dalla vetta, portandosi in quarta posizione.

15.50: Il “Dovi” dopo due giri spinti alza decisamente il ritmo mentre si rivede in pista la Yamaha di Maverick Vinales.

15.46: Dovizioso on fire in questo momento: 1’55″808 per il forlivese che abbatte il muro dell’1’56” e si porta in terza posizione con 443 millesimi di ritardo dal compagno di squadra.E’ ragionevole pensare che il “Dovi” stia svolgendo un tipo di lavoro diverso da Petrucci.

15.43: Migliora Dovizioso che si porta in quinta posizione con il crono di 1’56″154 a 789 millesimi dalla vetta occupata da Petrucci.

15.40: 1’56″055 per Rins che vola sulla Suzuki e si porta in terza posizione.

15.37 Primo squillo di Francesco Bagnaia, il quale si porta in nona piazza con la Ducati Pramac!

15.35 A breve Jorge Lorenzo dovrebbe rientrare in pista per il terzo run di giornata. Al momento l’iberico della Honda è 10° a 1.516 dal leader.

Ready to go again. 🔄 The Repsol Honda Team ensure everything is in place for @lorenzo99’s next run at the #QatarTest 🇶🇦 Progress made every lap. pic.twitter.com/87AQ3G93W1 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 24, 2019

15.32 Fabio Quartararo fa il suo ingresso nella top10, portandosi a 1.628 dalla testa della classifica.

15.29 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 9 D. PETRUCCI 1:55.365 2 93 M. MARQUEZ +0.385 3 44 P. ESPARGARO +0.724 4 42 A. RINS +0.906 5 4 A. DOVIZIOSO +0.959 6 21 F. MORBIDELLI +1.361 7 36 J. MIR +1.509 8 99 J. LORENZO +1.516 9 5 J. ZARCO +1.582 10 88 M. OLIVEIRA +1.636

15.26 Che ritmo per la Ducati! Petrucci si migliora ulteriormente in 1’55″365 ma arriva la risposta di Marquez, secondo a 0.385 dalla vetta.

15.23 PETRUCCI SCATENATO!! 1’55″560 e primo posto sempre più saldo con 0″7 di margine sullo spagnolo Rins!

15.21 Franco Morbidelli è partito col piede giusto anche quest’oggi, ma dovrà trovare le giuste sensazioni nella seconda parte di sessione dopo aver faticato nella prima giornata.

15.18 Jorge Lorenzo fa un bel passo in avanti e si inserisce in sesta piazza a 0.634 dal miglior tempo di Petrucci.

15.14 Di seguito il riepilogo dei migliori tempi dopo 75 minuti:

1 9 D. PETRUCCI 1:56.247 2 42 A. RINS +0.024 3 4 A. DOVIZIOSO +0.134 4 93 M. MARQUEZ +0.392 5 21 F. MORBIDELLI +0.479 6 44 P. ESPARGARO +0.641 7 88 M. OLIVEIRA +0.754 8 20 F. QUARTARARO +0.864 9 99 J. LORENZO +1.141 10 5 J. ZARCO +1.264

15.11 Terminato un ottimo primo run di Alex Rins, mentre rientra in pista Jorge Lorenzo dopo aver completato 5 tornate nel suo primo ingresso sul tracciato.

15.09 Attualmente sono impegnati sul tracciato Rins, Zarco e Quartararo. Ancora tutto fermo in casa Yamaha ufficiale.

15.07 Partenza a razzo di Rins!! Lo spagnolo della Suzuki comincia il suo primo run con un notevole 1’56″271 valevole per la seconda piazza parziale.

15.05 Il Campione del Mondo in carica si conferma in grado di essere molto competitivo nel giro secco, mentre sembra pagare dazio alla distanza a causa del problema alla spalla sinistra.

15.03 Marquez aumenta subito il ritmo e scende sotto il muro dell’1’57” insieme a Dovizioso! Il forlivese è 2°, l’iberico 3°.

15.00 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI (dopo un’ora di attività):

1 9 D. PETRUCCI 1:56.247 2 21 F. MORBIDELLI +0.479 3 44 P. ESPARGARO +0.641 4 99 J. LORENZO +1.141 5 38 B. SMITH +1.832 6 55 H. SYAHRIN +1.889 7 88 M. OLIVEIRA +2.157 8 93 M. MARQUEZ +4.210 9 4 A. DOVIZIOSO +4.926

14.59 Esordio di giornata anche per Marc Marquez, che comincia con un giro abbastanza lento per mandare in temperatura le gomme.

14.57 Subito in palla Danilo Petrucci! Il nativo di Terni apre il suo run con 1’56″6 e 1’56″2, portandosi al comando davanti a Morbidelli.

14.55 Dovizioso raggiunge il compagno di squadra Petrucci sul tracciato, mentre Morbidelli si porta in testa con 1’56″769!

14.53 Buonissimo 1’57″109 di Franco Morbidelli al secondo giro cronometrato in sella alla Yamaha Petronas SRT.

14.51 Scendono per la prima volta in pista anche Morbidelli, Petrucci e Smith. Prosegue lo stint di Jorge Lorenzo, mentre P.Espargarò si ferma dopo 8 giri.

14.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 44 P. ESPARGARO 1:56.888 2 99 J. LORENZO +0.585 3 88 M. OLIVEIRA +1.516 4 4 A. DOVIZIOSO +5.810

14.47 Espargarò continua a spingere nel suo primo run ed è il primo a scendere sotto il muro dell’1’57”. Lorenzo migliora progressivamente in 1’57″473.

It's important to make the most of track time here at the #QatarTest 🇶🇦 before the temperature drops too much. @lorenzo99 is ready, and excited, to get to work tonight 💪 pic.twitter.com/W71DWdbYEb — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 24, 2019

14.45 Anche Jorge Lorenzo comincia il suo programma di lavoro e apre il suo stint con un buon 1’58″973, mentre Dovizioso rientra ai box insieme a Oliveira.

14.43 Il forlivese rompe il ghiaccio con un interlocutorio 2’02″6, mentre i due alfieri della KTM continuano a migliorare ad ogni tornata.

14.42 Andrea Dovizioso anticipa i tempi e fa il suo ingresso in pista!

14.40 Primi giri anche per il rookie portoghese Miguel Oliveira, al momento secondo a 1.296 dal tempo di Espargarò.

14.38 Il primo riscontro cronometrico da annotare è un 1’57″978 firmato da Pol Espargarò nel suo secondo passaggio sul traguardo.

14.35 Finalmente si comincia a girare! Pol Espargarò è il primo a scendere in pista con la sua KTM! A breve dovrebbero cominciare il programma di lavoro anche i top team.

There’s plenty of action in pit-lane as the theses warm-up the bike’s, hopefully they’ll be some ontrack soon#QatarTest #MichelinMotoGP pic.twitter.com/jn4AOLricA — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) February 24, 2019

14.30 Ricapitoliamo la tabella dei migliori tempi ottenuti nella prima delle tre giornate previste in questi test:

1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.051 48 / 50

2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.159 0.108 0.108 45 / 48

3 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.550 0.499 0.391 23 / 29

4 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:55.594 0.543 0.044 25 / 37

5 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.604 0.553 0.010 42 / 47

6 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.694 0.643 0.090 44 / 44

7 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:55.772 0.721 0.078 42 / 49

8 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.943 0.892 0.171 28 / 45

9 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.040 0.989 0.097 43 / 47

10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.167 1.116 0.127 26 / 34

14.25 Rispetto ai test delle ultime stagioni, la pista qatariota si è rivelata abbastanza pulita ma molto scivolosa anche a causa della pioggia che ha colpito Losail due giorni fa.

14.20 Trascorsi i primi 20 minuti della sessione con ancora nessun giro completato dai piloti della griglia. Alcuni piloti si preparano però a scendere in pista…

Track open 15 minutes, no one out yet, but a few guys getting suited up #QatarTest pic.twitter.com/6hTBkT5jUg — MCN Sport (@MCNSport) February 24, 2019

14.15 I primi a scendere in pista nella giornata di ieri furono Franco Morbidelli e Cal Crutchlow, i quali si alternarono nella prima mezz’ora con alcuni short run per prendere confidenza con la pista.

14.10 Ancora tutto fermo a Losail. I team attendono l’oscurità prima di cominciare il programma di lavoro odierno, con la sessione che si chiuderà alle ore 20.00 italiane.

The afternoon sun is getting low in the Losail sky, so it must be time for day two of the #QatarTest#MichelinMotoGP pic.twitter.com/6bMYeIodRP — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) February 24, 2019

14.05 Anche oggi si prospetta una prima ora di poca attività in pista, in attesa dell’oscurità e dell’abbassamento delle temperature dell’asfalto, oltre ad un miglioramento della pista in termini di grip.

14.00 SEMAFORO VERDE!! Comincia ufficialmente il day-2 degli ultimi test pre-stagionali della MotoGP a Losail.

13.55 Prima giornata in chiaroscuro in casa Honda, con i pluricampioni iridati Marc Marquez e Jorge Lorenzo distanti dalle posizioni di vertice a causa di una condizione fisica non al top in seguito ai recenti infortuni. Vedremo se i due iberici riusciranno a spingere e ad accorciare le distanze nei confronti di Yamaha e Ducati.

Keeping an eye on proceedings during the #QatarTest with @SamsungEspana #QLED 8K. 📺 Day Two starts in just under an hour 🇶🇦 pic.twitter.com/nh7fI42xMv — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 24, 2019

13.50 La sorpresa (fino a un certo punto) della prima giornata è stata sicuramente la seconda piazza dell’iberico Alex Rins, il quale ha portato una Suzuki in grande crescita ad appena 0.108 dal miglior tempo firmato da Vinales.

13.45 La Ducati si è confermata al top anche in Qatar dopo aver impressionato nei primi test di Sepang, infatti i due piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno chiuso la prima giornata rispettivamente in terza e quarta piazza senza spingere al massimo con la gomma nuova.

RT @Jeswayne11: RT @DucatiMotor: The Mission Winnow Ducati team concludes the first day of official #MotoGP tests at Losail with Dovizioso and Petrucci in 3rd and 4th position respectively. #QatarTest #ForzaDucati #MissionWinnow pic.twitter.com/JQLYUluXOX — MotoGP Fans Club (@MotoGPFansClub) February 24, 2019

13.40 Nella prima giornata di prove a Losail abbiamo potuto ammirare un’ottima Yamaha, veloce sia nel giro secco sia nel passo gara con Maverick Vinales, primo in 1’55″051, e con Valentino Rossi, quinto a 0.553 dalla vetta. La scuderia di Iwata sembra aver cambiato passo rispetto alla passata stagione ed ora proverà a colmare definitivamente il gap con Ducati e Honda.

Our YZR-M1 is looking great under the floodlights of the Losail International Circuit. 🤩 Did you notice the new 'The Call of the Blue' stickers on our YZR-M1's front cowl? Courtesy of our special Qatar Test sponsor @India_Yamaha.

#MonsterYamaha | #MotoGP | #QatarTest | #IYM pic.twitter.com/YjYVCYiVs9 — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) February 24, 2019

13.35 Si profila un day-2 molto interessante in cui i team inizieranno a lavorare con più insistenza sulla messa a punto della moto in vista del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2019.

13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della seconda giornata di test in Qatar per la MotoGP.