LIVE MotoGP, DIRETTA Test Qatar 2019 oggi (24 febbraio): come vederli in tv e streaming. Orario e programma

Dopo la prima giornata di ieri, proseguono i test di Losail riservati alla MotoGP, ultimo antipasto in vista dell’esordio stagionale che si terrà nel weekend del 10 marzo, sempre nel deserto del Qatar. Oggi sono in programma altre sei ore di test (che si concluderanno domani), quanto mai utili per migliorare set-up e feeling con le nuove moto edizione 2019.

Questa giornata mediana dei test sarà di particolare interesse per tutte le scuderie che, già ieri, hanno iniziato a far vedere il loro reale valore. Ducati e Honda vogliono rimanere in vetta, Yamaha e Suzuki rincorrono.

IN TV – I test di Losail non saranno trasmessi in tv, ma OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale giorno per giorno, per non perdervi nemmeno un secondo dell’avvicinamento dei protagonisti della MotoGP al Mondiale 2019.

PROGRAMMA TEST LOSAIL MOTOGP 2019

Domenica 24 febbraio

ore 14.00-20.00 seconda giornata di test

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maverick Vinales Hafiz Johari / Shutterstock.com