LIVE MotoGP, Test Losail 2019 in DIRETTA: 24 febbraio, Valentino Rossi vuol avvicinarsi al vertice, Ducati osservate speciali

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo.

Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando anche delle ottime soluzioni relativamente alla problematica del degrado delle gomme con il grande caldo, che almeno inizialmente aveva un po’ preoccupato il team di Borgo Panigale. Superata questa criticità, la Rossa è stata costante e ha permesso ad Andrea Dovizioso e a Danilo Petrucci di completare il proprio lavoro con soddisfazione.

Da par loro Honda e Yamaha vorranno rispondere. Il team campione del mondo dovrebbe contare su un Marc Marquez in crescita dal punto di vista fisico. I problemi alla spalla, che hanno fortemente condizionato la permanenza in pista dello spagnolo in Malesia, dovrebbero far parte del passato anche se Marc non dovrebbe essere ancora al 100%. Ci sarà anche l’altro membro del “Dream Team“, ovvero Jorge Lorenzo. Il maiorchino, procuratosi la frattura allo scafoide del polso sinistro nel corso della sua preparazione invernale e costretto a saltare i test malesi, sarà in sella alla RC213V ed è molto motivato.

Per quanto riguarda la citata Yamaha, la scuderia di Iwata ha messo in mostra degli evidenti miglioramenti sul piano dell’elettronica e della gestione degli pneumatici. Tuttavia, per essere all’altezza della Ducati, questo ancora non basta. Ecco che, in Qatar, la M1 dovrà compiere un altro passo in avanti sostanziale ma non sarà certo cosa facile, visto che i rivali non staranno fermi ad aspettare.

Si comincia alle ore 14.00 (italiane).

Foto: Valerio Origo

