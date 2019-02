Superbike, GP Thailandia 2019: quando si corre la prossima gara? Programma, orari e tv

Messo in archivio il primo weekend di gare del Mondiale di Superbike è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. Dall’Australia, infatti, si passerà alla Thailandia, per il Gran Premio di Buriram che si terrà nel fine settimana tra il 15 e 17 marzo. Sul nuovo tracciato asiatico, quindi, vedremo il secondo capitolo del campionato dedicato alle moto derivate di serie.

Il weekend di Buriram sarrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP ed Eurosport a partire dalla Superpole del sabato, mentre TV8 manderà in onda in chiaro solo le tre manche di gara.

Di seguito il calendario completo ed il palinsesto dettagliato del fine settimana thailandese.

GRAN PREMIO THAILANDIA SBK 2019

Venerdì 15 marzo

ore 4.30-5.20 Prove libere 1

ore 9.00-9.50 Prove libere 2

Sabato 16 marzo

ore 5.00-5.20 Prove libere 3

ore 7.00-7.25 Superpole

ore 10.00 Gara-1

Domenica 17 marzo

ore 4.00 Warm-up

ore 7.00 Superpole Race

ore 10.00 Gara-2

