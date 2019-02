LIVE Milano-Darussafaka, Eurolega basket in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si giocherà questa sera l’incontro di Eurolega (22° turno) che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e il Darussafaka.

Gli uomini di Simone Pianigiani si trovano con 10 vittorie e 11 sconfitte assieme al Baskonia, che però è davanti per differenza canestri favorevole nello scontro diretto. Per questa ragione è importante dar seguito alla vittoria conseguita contro il Gran Canaria al supplementare, pur con l’uscita di scena per l’intera stagione di Gudaitis. La buona notizia è il ritorno di Nedovic, proprio nella stessa partita che, all’andata, ha segnato l’inizio del suo calvario. L’intensità a rimbalzo e la forza di Toney Douglas sono le migliori armi del Darussafaka, che però ha poco altro da far valere: un’opportunità, dunque, da sfruttare per la squadra allenata da Simone Pianigiani.

Olimpia Milano-Darussafaka si svolgerà questa sera alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago. E’ prevista la diretta tv su Eurosport 2 oltre alla diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

Ore 20:45 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Darussafaka

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo