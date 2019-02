LIVE Lazio-Milan, DIRETTA semifinale Coppa Italia: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Alle ore 21.00 di stasera verrà dato il fischio d’inizio di Lazio-Milan, semifinale d’andata della Coppa Italia 2019. Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà un incontro determinante in ottica qualificazione all’atto conclusivo del torneo, entrambe le squadre puntano al successo per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno. I padroni di casa faranno leva sul proprio pubblico e su qualche giorno di riposo goduto in più rispetto agli avversari visto che non hanno giocato l’ultimo turno di campionato. I rossoneri, invece, stanno attraversando un eccellente momento di forma grazie al quale si sono avvicinati al terzo posto in classifica e ora sperano di fare bella figura in trasferta.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Lazio-Milan, l’incontro sulla carta dovrebbe essere molto equilibrato e aperto a ogni risultato. I capitolini hanno eliminato l’Inter ai calci di rigore nel turno precedente, i meneghini si sono invece sbarazzati del Napoli con grandissima disinvoltura. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Milan, semifinale d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LAZIO-MILAN, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

21.00 Lazio-Milan

LAZIO-MILAN, SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Salvatore Izzo