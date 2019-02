Lazio-Milan in streaming, come vedere in tv gratis e in chiaro la semifinale di Coppa Italia. Orario e programma

Lazio-Milan, semifinale d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio, sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play e in diretta tv su Rai Uno. La partita che si giocherà stasera allo Stadio Olimpico di Roma sarà dunque visibile gratis e in chiaro senza nessun abbonamento e senza dover pagare alcun canone, tutti i tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio potranno gustarsi la sfida in prima serata, comodamente seduti sul proprio divano davanti al televisore oppure tramite cellulari, tablet, computer.

Si preannuncia grande spettacolo per questo primo atto della contesa che mette in palio un posto nell’atto conclusivo del torneo, il match dovrebbe essere molto equilibrato anche se i rossoneri stanno attraversando un momento di forma migliore grazie al quale sono riusciti a risalire a ridosso del terzo posto in campionato occupato dall’Inter. I biancocelesti, invece, sono stati eliminati dall’Europa League e non hanno giocato l’ultimo turno di Serie A (il match con l’Udinese verrà recuperato).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Milan, semifinale d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LAZIO-MILAN, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

21.00 Lazio-Milan

LAZIO-MILAN, SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

