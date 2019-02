LIVE India-Italia, Coppa Davis 2019 in DIRETTA: in doppio sarà Matteo Berrettini ad affiancare Simone Bolelli!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di India-Italia, gara valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2019 di tennis: dopo il prologo di ieri con i primi due singolari che hanno sorriso ai nostri Andreas Seppi e Matteo Berrettini, oggi calerà il sipario sulla sfida di Calcutta. Calcheranno per primi l’erba i giocatori impegnati in doppio, che dovrebbero essere Rohan Bopanna e Divij Sharan per la squadra di casa e Simone Bolelli e Marco Cecchinato per i nostri colori.

In caso di vittoria della coppia italiana il punteggio sarà acquisito e la compagine azzurra volerà alle Finali in programma a novembre a Madrid, altrimenti si disputeranno gli ultimi singolari, ovvero Prajnesh Gunneswaran contro Andreas Seppi e, eventualmente in caso di 2-2 indiano, Ramkumar Ramanathan contro Matteo Berrettini.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di India-Italia, gara valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2019 di tennis: oggi, sabato 2 febbraio, il doppio inizierà alle ore 06.00 italiane e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 05.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Yuya Chiu-Shutterstock)

5.57 Intanto nel primo doppio appena conclusosi, la Cina si porta avanti 2-1 sul Giappone.

VICTORY! China win the doubles 57 75 64 to take the lead against Japan. 🇨🇳2️⃣🆚1️⃣🇯🇵 pic.twitter.com/b147T0oIfP — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2019

5.55 Sarà Matteo Berrettini e non Marco Cecchinato ad affiancare Simome Bolelli nel doppio che sta per iniziare. Confermata invece la coppia indiana, che sarà composta da Rohan Bopanna e Divij Sharan.

5.45 Questa la situazione dei dodici confronti del turno preliminare:

The latest scores going into day two of the #DavisCupQualifiers How is your team doing? pic.twitter.com/tNkEJsnUUz — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2019

5.40 Calcheranno per primi l’erba i giocatori impegnati in doppio, che dovrebbero essere Rohan Bopanna e Divij Sharan per la squadra di casa e Simone Bolelli e Marco Cecchinato per i nostri colori.

