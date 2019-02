India-Italia Coppa Davis oggi (2 febbraio): orario d’inizio e come vedere in tv ultimi singolari e doppio

Una volta si sarebbe detto “la seconda giornata potrebbe anche essere l’ultima in questo weekend di Coppa Davis”. Quest’anno non sarà così: oggi si terrà in ogni caso l’ultima giornata del fine settimana dell’Insalatiera, l’unico (sebbene in forma mutilata) salvato dalla riforma voluta dall’ITF in coabitazione con il gruppo Kosmos.

L’Italia può chiudere già con il doppio di apertura, che una volta era esclusivo proprietario del sabato e che, invece, ora deve condividere il proprio posto con due singolari. Al contrario di quanto prospettato in un primo momento, la collocazione è rimasta la stessa: match centrale, almeno nel turno preliminare. Toccherà così a Simone Bolelli e (almeno secondo l’ordine di gioco, ma Barazzutti potrebbe facilmente cambiare le carte in tavola) Marco Cecchinato giocarsi da sfavoriti il confronto con Rohan Bopanna e Divij Sharan, che sono due specialisti, uno dei quali estremamente rinomato pur senza mai esser riuscito a vincere uno Slam. Dovesse l’India vincere il doppio, a quel punto toccherebbe ad Andreas Seppi provare a chiudere il conto nel confronto con Prajnesh Gunneswaran. L’ultimo match, in linea teorica, è quello tra Matteo Berrettini e Ramkumar Ramanathan.

La seconda giornata del confronto India-Italia di Coppa Davis si terrà quest’oggi dalle ore 6:00. La diretta tv e streaming è garantita da SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta degli incontri odierni, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 2 FEBBRAIO

Ore 6:30 Rohan Bopanna/Divij Sharan (IND)-Simone Bolelli/Marco Cecchinato (ITA)

a seguire, se necessario Prajnesh Gunneswaran (IND)-Andreas Seppi (ITA)

a seguire, se necessario Ramkumar Ramanathan (IND)-Matteo Berrettini (ITA)

