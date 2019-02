Coppa Davis 2019: Brasile e Belgio in parità, Colombia sul 2-0 con la Svezia

Si gioca anche in Sudamerica il turno preliminare della Coppa Davis di tennis 2019: si è giocata nella tarda serata italiana la prima giornata di sfide tra Brasile e Belgio e tra Colombia e Svezia. Nel primo confronto situazione di parità, mentre nel secondo i padroni di casa sono avanti 2-0.

Brasile e Belgio sono sull’1-1 dopo i primi due singolari, vinti dai due numeri uno: prima vittoria abbastanza rapida del sudamericano Thiago Monteiro sul belga Arthur de Greef, superato in poco più di un’ora si gioco con lo score di 6-3 6-2, mentre nel secondo incontro l’europeo Kimmer Coppejans regola con un duplice 6-4 il brasiliano Rogerio Dutra da Silva.

Netto invece il vantaggio della Colombia sulla Svezia: vittorie facili sia per Santiago Giraldo, che batte Elias Ymer per 6-2 6-4, sia per Daniel Elahi Galan Riveros, che supera in maniera ancor più netta, per 6-1 6-2 Mikael Ymer, a dimostrazione, una volta di più, che in Davis la classifica conta molto relativamente.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA – TURNO PRELIMINARE COPPA DAVIS 2019

INDIA-ITALIA 0-2 – Calcutta

GERMANIA-UNGHERIA 2-0 – Francoforte

BRASILE-BELGIO 1-1 – Uberlandia

UZBEKISTAN-SERBIA 0-2 – Tashkent

AUSTRALIA-BOSNIA&ERZEGOVINA 2-0 – Adelaide

SVIZZERA-RUSSIA 0-2 – Biel

KAZAKISTAN-PORTOGALLO 2-0 – Astana

REPUBBLICA CECA-OLANDA 1-1 – Ostrava

COLOMBIA-SVEZIA 2-0 – Bogotá

AUSTRIA-CILE 1-1 – Salisburgo

SLOVACCHIA-CANADA 1-1 – Bratislava

CINA-GIAPPONE 1-1 – Guangzhou

