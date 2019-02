LIVE Gran Canaria-Milano, Eurolega basket 2019 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Dopo l’ultimo successo contro lo Zalgiris Kaunas, l’Olimpia Milano si è rilanciata in Eurolega nella corsa ai playoff. La squadra di coach Simone Pianigiani questa sera sarà chiamata a confermarsi in casa degli spagnoli del Gran Canaria, formazione attualmente al terzultimo posto della classifica. In casa Milano vedremo anche l’esordio del neo acquisto James Nunnally, con il quale i lombardi vogliono assolutamente puntare alle prime otto posizioni della graduatoria.

Gran Canaria-Olimpia Milano si giocherà questa sera, venerdì primo febbraio, alle 21.00.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Non mancherà la consueta diretta live scritta su OA Sport.

PROGRAMMA EUROLEGA 2018-2019

Venerdì primo febbraio

Ore 21.00: Gran Canaria-Olimpia Milano

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta testuale su OA Sport

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Credit: Ciamillo