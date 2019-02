LIVE Fiorentina-Napoli, Serie A calcio 2019 in DIRETTA: trasferta ostica per gli azzurri al Franchi

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League.

I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica con 31 punti, a -4 dall’Atalanta settima e a -5 dal Milan sesto. I Viola sono ancora imbattuti nel 2019, con un bottino di 3 vittorie (tra cui la roboante affermazione per 7-1 in Coppa con la Roma) e due pareggi, ma è necessario un cambio di passo per tenere il ritmo di una scatenata Atalanta e di due squadre abbastanza solide e costanti come Milan e Lazio. L’avversario odierno rappresenta un banco di prova molto impegnativo, dato che il Napoli di Carlo Ancelotti è parso in grande fiducia nell’ultima giornata di Campionato in cui ha sconfitto per 3-0 una compagine in fiducia come la Sampdoria. I partenopei, attualmente secondi in graduatoria a -9 dalla vetta, dovranno però vendicare il sanguinoso ko subito nella passata stagione al Franchi, che di fatto consegnò nelle mani della Juventus il settimo campionato consecutivo dopo un lungo testa a testa. All’andata si è imposto il Napoli per 1-0 con gol di Insigne al 79′ dopo un match molto equilibrato.

La sfida tra Fiorentina e Napoli comincerà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze alle ore 18.00. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della partita per non perdere neanche un minuto della partita di cartello del 23° turno del massimo campionato calcistico nazionale. Buon divertimento!

Foto: Gennaro Di Rosa Shutterstock