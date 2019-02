LIVE Fiorentina-Atalanta 0-2, Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: uno-due letale della Dea, Gomez e Pasalic stendono la Viola

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Fiorentina-Atalanta, semifinale d’andata della Coppa Italia di calcio: dopo lo scialbo 0-0 di Lazio-Milan di ieri, scenderanno in campo le due squadre che sono arrivate al penultimo atto della competizione grazie a risultati altisonanti ottenuti nei quarti di finale.

I viola hanno annichilito per 7-1 la Roma, mentre gli orobici hanno eliminato la Juventus con un secco 3-0. In sede di sorteggio ad inizio anno nella formazione del tabellone, l’Atalanta ha ottenuto la testa di serie numero 2, mentre la Fiorentina ha avuto in sorte il numero 3, dunque i bergamaschi avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Fiorentina-Atalanta, semifinale d’andata della Coppa Italia di calcio: oggi, mercoledì 27 febbraio, la gara inizierà alle ore 21.00 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.00 con l’inserimento delle formazioni ufficiali. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com)

29′ Fallo di Ceccherini su Gomez. Toscani totalmente in balìa degli avversari,

27′ Ammonito Hugo per un brutto intervento su Ilicic. Il difensore è in grave affanno nei confronti dell’atalantino questa sera.

26′ I padroni di casa sbattono sul muro orobico e si espongono al contropiede della Dea.

23′ Ilicic prova a mettersi in proprio, ma la sua conclusione da fuori è larga.

21′ Alle corde la Fiorentina, l’Atalanta è padrona del campo.

18′ GOL ATALANTA! Altra gran perla di Ilicic, cross col contagiri per Pasalic che beffa Lafont facendo passare il pallone tra le gambe del portiere. Fiorentina-Atalanta 0-2.

16′ GOL ATALANTA! Contropiede orchestrato da Ilicic, grande assist per Gomez che aggira Lafont e deposita in gol. Fiorentina-Atalanta 0-1.

14′ Dabo prova a farsi vedere e scocca il sinistro dal limite: conclusione da dimenticare.

11′ Tiro di Ilicic deviato, Lafont con la mano di richiamo smanaccia la sfera che stava per beffarlo!

10′ Ci prova Zapata,ma il suo tiro viene deviato.

8′ Libera e riparte la Fiorentina. Partita densa di errori e falli in questa prima fase.

6′ de Roon guadagna una punizione sull’out destro.

4′ Libera la difesa. C’è a terra Dabo, in campo i sanitari.

3′ Serpentina di Muriel, ma la difesa chiude in corner.

1′ Primo pallone manovrato dall’Atalanta.

INIZIO PRIMO TEMPO

21.01 Risuona l’inno della Lega Serie A.

21.00 Qualche minuto di ritardo, le squadre stanno entrando ora in campo.

20.55 Tutto pronto a Firenze, mancano soltanto cinque minuti al calcio d’inizio.

20.45 Il riscaldamento della Dea

20.40 Iniziativa benefica questa sera al Franchi:

⚽️ #FiorentinaAtalanta

💰 Raccolta fondi stasera al Franchi per #IstitutoDegliInnocenti

🎟 Puoi lasciare una donazione agli ingressi

🙏 Grazie a tutti coloro che aiuteranno mamme e bambini in difficoltà!#NoiSiamoFirenze ⚜️ #InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/MWH8PDNLIR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 27, 2019

20.30 Le immagini dal campo

20.20 Ecco la formazione ufficiale dell’Atalanta:

20.15 L’Atalanta mostra alcuni scatti dallo stadio ma non ha ancora reso nota la formazione iniziale:

20.05 Ufficiale la formazione della Fiorentina:

