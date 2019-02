LIVE F1 streaming, presentazione nuova Ferrari 2019 in DIRETTA: come guardarla in tempo reale

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI 2019 DALLE 10.40

Oggi finalmente sapremo e a Maranello si alza finalmente il sipario sulla nuova Rossa che avrà come unico obiettivo quello di vincere il titolo mondiale di F1 e riportare l’iride dopo 12 anni sotto l’insegna del Cavallino Rampante.

Si è reduci da settimane in cui i cambiamenti sono stati importanti e probabilmente all’interno della scuderia di Maranello ancora si sta cercando un equilibrio nel Reparto Corse. La rivoluzione di gennaio è stata un fulmine a ciel sereno e i pezzi del puzzle ancora devono combaciare tutti. Mattia Binotto ha preso il posto di Maurizio Arrivabene, nel ruolo di Team Principal, reo di non essere riuscito a gestire la squadra nei momenti decisivi al di là delle mancate vittorie dei titoli. Pertanto ora si ripartirà dal tecnico di origini svizzere che facendo parlare i fatti ha saputo imporsi.

Relativamente alla nuova macchina, le indiscrezioni parlano di una vettura 2019 che sarà una profonda evoluzione della SF71H. Di fatto, non ci si aspetta un cambiamento radicale rispetto ad un progetto che aveva diversi punti di forza. Il target degli ingegneri in “Rosso” sarà quello di esaltare gli aspetti già positivi e trovare una soluzione alle criticità. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc se lo augurano. Di abbastanza certo c’è che questa monoposto prenderà il nome di SF90, per ricordare i 90 anni della scuderia.

Sarà possibile seguire la diretta streaming della presentazione della Ferrari 2019 dalle 10.40 sul sito di Sky Sport e su RaiSport Web per non perdersi neanche un istante:

