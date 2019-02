LIVE Dinamo Mosca-Perugia volley, Champions League 2019 in DIRETTA: 1-3. I Block Devils volano ai quarti!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Perugia, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils, dopo aver vinto la Coppa Italia, tornano in campo in Europa per blindare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: i ragazzi di Lorenzo Bernardi vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di conquistare matematicamente il primo posto nella classifica del girone ma la trasferta in Russia si preannuncia molto complicata contro la più immediata inseguitrice che vuole vincere per tenere aperti i discorsi per il primato nel gruppo.

I Campioni d’Italia partiranno con i favori del pronostico ma non possono sottovalutare un avversario particolarmente insidioso e ostico che può contare su individualità importanti come Kooy, Berezhko, Grankin, Kruglov. Perugia può però affidarsi ai fenomeni Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic, senza dimenticarsi dei vari Lanza, De Cecco, Podrascanin, Ricci, Colaci, per infilare la quinta vittoria consecutiva e proseguire la propria avventura nel torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Perugia, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Grazie per averci seguito, buona serata

ATANASIJEVIC!!!! PERUGIA VINCE E VOLA AI QUARTI!! I Block Devils battono 3-1 in rimonta la Dinamo Mosca (22-25, 25-21, 25-20, 25-23) e ottengono la qualificazione ai quarti di finale come primi del girone con un turno d’anticipo.

23-24 Attacco vincente di Kooy, time-out di Bernardi

22-24 Esce il servizio di Berezhko, due match point per Perugia!

22-23 Attacco di Berezhko

21-23 Fuori il servizio della Dinamo

21-22 Tocca fuori il muro degli umbri

20-22 Girata vincente di Hoag

20-21 Fuori anche quello di Atanasijevic

19-21 Esce questa volta il servizio di Kooy

19-20 Ace di Kooy

16-17 Attacco vincente di Hoag

13-14 Arriva il sorpasso di Perugia con Atanasijevic

11-11 Tocco perfetto del muro, arriva il pareggio degli umbri

9-7 Attacco di Atanasijevic, che riporta sotto Perugia

4-1 Partenza forte di Mosca in questo quarto set

SET PERUGIA!! 2-1! I Block Devils conquistano il terzo set 25-20 e completano quindi la rimonta, portandosi in vantaggio

20-25 Kooy annulla il primo

19-24 Cinque set point per Perugia!

19-23 Ancora Atanasijevic a punto

19-22 Muro vincente di Shcherbinin

18-22 Attacco di Shkulyavichus

17-22 Primo tempo di Ricci

16-21 ACE di Atanasijevic!!

16-20 Tocco morbido oltre la rete di Atanasijevic

13-17 Attacco dal centro di Podrascanin

10-13 Muro vincente di Sieemshchikov, torna sotto Mosca

6-12 Ancora Atanasijevic! Perugia in fuga a +6

6-11 Atanasijevic trova il tocco fuori del muro

4-8 Altro grande attacco di Leon

2-5 Ottima partenza degli umbri

SET PERUGIA!! 1-1! Con l’ace di Leon arriva il 25-21 dei Block Devils, che riportano quindi il match in parità

21-24 Leon! Set point Perugia!

20-23 Attacco di Berezhko

19-23 Non sbaglia il muro di Perugia

19-22 In rete il servizio di Kooy

19-21 Esce la palla di Atanasijevic

18-21 Shkulyavichus accorcia le distanze

17-21 Muro perfetto di Leon

17-20 Attacco di Podrascanin

15-18 Ace di De Cecco!! Altro tentativo di allungo per Perugia

13-12 Mosca ribalta il punteggio con l’ace di Sieemshchikov

9-12 Ace di Atanasijevic!! Prova a scappare via Perugia

8-8 Diversi errori da entrambi le parti in questa fase

5-5 Botta pazzesca di Shkulyavichus, che centra in pieno Atanasijevic

4-4 Pareggia Mosca

1-3 Inizio più aggressivo per i Block Devils in questo secondo set

Primo set Dinamo Mosca. I padroni di casa si impongono 25-22, qualche errore di troppo per Perugia, che ora deve rincorrere

24-22 Due set point per i russi, time-out di Bernardi

23-22 Atanasijevic buca il muro!

23-21 Tocca fuori il muro

22-21 Fuori il servizio di Shkulyavichus

22-20 Attacco di Shkulyavichus

21-20 Ricci! Resta in corsa Perugia

21-19 Muro vincente di Shcherbinin

20-19 Sbaglia in ricezione Leon, si ribalta nuovamente il punteggio

16-17 Muro vincente di Leon, Block Devils di nuovo avanti

16-16 Attacco di Atanasijevic, si torna in parità

15-14 Ci pensa Leon a tenere in scia Perugia

14-12 Brutto errore di posizionamento di Ricci

13-12 In rete l’attacco di Berezhko

13-11 Ace di Shkulyavichus

12-11 Sorpasso Mosca con Berezhko

10-11 Ancora Leon a punto

9-10 Leon buca il muro

9-9 Risponde punto su punto la Dinamo

7-8 Diagonale perfetta di Lanza

6-7 Atanasijevic porta avanti Perugia

4-4 Ace di Leon!! Pareggiano i Block Devils

2-0 Partono forte i russi

17.00 Si comincia!

16.59 Sestetto Perugia: Ricci, Lanza, De Cecco, Atanasijevic, Leon, Podrascanin, Piccinelli

16.58 Sestetto Dinamo Mosca: Berezhko, Bezrukov, Shcherbinin, Sieemshchikov, Shkulyavichus, Kooy, Baranov

16.52 La squadra di Lorenzo Bernardi è reduce dal trionfo in Coppa Italia, grazie ad una splendida rimonta in finale contro Civitanova. Il morale degli umbri è quindi al massimo, ma dall’altro lato gli sforzi si potrebbero sentire in questa partita e servirà quindi tenere sempre alta la concentrazione

16.48 I Block Devils in caso di successo conquisterebbero matematicamente la qualificazione ai quarti di finale con un turno d’anticipo, mentre in caso di sconfitta la situazione resterebbe in bilico nell’ultima giornata

16.44 Perugia guida infatti la classifica della Pool E a punteggio pieno, mentre la Dinamo Mosca si trova alle spalle con tre punti di distacco. L’unica partita persa dai russi è stata propria all’andata, con un netto 0-3 in casa degli umbri

16.41 Fra pochi minuti vivremo una sfida potenzialmente decisiva, visto che a Mosca i Block Devils si giocano il passaggio del turno

16.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Perugia, sfida valida per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile

Foto: Roberto Muliere