LIVE Combinata nordica, Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia per la sorpresa con Pittin e Kostner

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Team Sprint dei Mondiali 2019 di combinata nordica a Seefeld (Austria). La prima gara a squadre di questa rassegna iridata vedrà le coppie saltare dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi sfidarsi per le medaglie alla Cross-Country Arena di Seefeld con 7,5 km di fondo per ciascun atleta.

L’Italia si presenta con Alessandro Pittin ed Aaron Kostner, scelto dai tecnici dopo l’ottima prestazione nella prima Gundersen, chiusa in 13ma posizione. Questa coppia ha ottenuto un settimo posto a Lahti nell’ultima gara di Coppa del Mondo e proverà ora a sorprendere ai Mondiali. Gli azzurri dovranno limitare i danni nel salto, per poter fare poi una grande rimonta sugli sci stretti. La lotta per le medaglie si preannuncia agguerrita visto che sulla carta ben cinque squadre possono ambire al titolo: Norvegia, Germania, Austria, Giappone e Finlandia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Team Sprint dei Mondiali 2019 di combinata nordica: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.30. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Foto: Fisi