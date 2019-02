LIVE Ciclocross, Mondiali 2019 in DIRETTA: Mathieu van der Poel e Wout van Aert si giocano l’oro nella prova Elite maschile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite maschile dei Mondiali 2019 di ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende sulla carta un altro spettacolare duello per la vittoria tra l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert. Il primo ha dominato questa stagione e punta a tornare sul gradino più alto del podio dopo il successo nel 2015, mentre il secondo proverà a trovare nuovamente il grande acuto per conquistare il quarto titolo consecutivo.

L’unico altro atleta che appare in grado di reggere il confronto con questi due fuoriclasse è il belga Toon Aerts, che ha vinto la Coppa del Mondo e andrà a caccia della prima medaglia iridata della carriera. In gara ci sarà un solo azzurro, il campione italiano Gioele Bertolini, che nella scorsa edizione colse un ottimo sesto posto e ora proverà ad essere nuovamente protagonista e a centrare un piazzamento nella top ten.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara Elite maschile dei Mondiali 2019 di ciclocross: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 15.00. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Foto: By youkeys – UCI Cyclo-cross World Championships Heusden-Zolder – Men Elite, CC BY 2.0, Link