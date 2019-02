LIVE Biathlon, Sprint Soldier Hollow 2019 in DIRETTA: Lukas Hofer e Dominik Windisch inseguono il podio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Sulle nevi che nel 2002 furono territorio di gare delle Olimpiadi Invernali, siamo pronti a gustarci un altro grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo.

Ci si aspetta un nuovo trionfo del norvegese Johannes Boe. Il 25enne nativo di Stryn, nel tormentato round di Canmore (Canada), è riuscito ad allungare la sua striscia vincente. Il dominio nella short individual è stato quasi imbarazzante: 2′ di distacco rifilati a tutti gli avversari e il computo dei successi stagionali che è salito a quota 12, a 2 dal record assoluto del francese Martin Fourcade, capace di vincere 14 gare due anni fa in una sola annata. Fourcade che, come è noto, ha deciso di non prendere parte alla tournée nordamericana, scegliendo di prepararsi per i Mondiali a Östersund, previsti dal 7 al 17 marzo.

In casa Italia fari puntanti come al solito su Lukas Hofer e su Dominik Windisch. Il 29enne nativo di Brunico vorrà riscattarsi dopo la prestazione un po’ sottotono dell’ultima gara disputata in Canada, dove 2 errori al primo poligono e un problema tecnico nel secondo hanno condizionato il proprio riscontro finale. Segnali di ripresa per quanto concerne il bronzo olimpico nella sprint. Sulle nevi canadesi si è rivisto il Windisch in versione diesel ma anche più regolare al poligono, in lizza per le posizioni nobili. Va da sé che nel format valso a PyeongChang il bronzo a Cinque Cerchi si può sperare ma molto dipenderà dalla precisione nelle serie di tiro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 19.15. Buon divertimento!

Foto: Federico Angiolini