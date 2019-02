LIVE Avellino-Brindisi basket, Coppa Italia 2019 in DIRETTA: il derby del Sud designa l’ultima semifinalista della Final Eight di Firenze

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Di fronte, in quello che è a tutti gli effetti un derby del Sud, ci sono Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi.

Le due formazioni arrivano da una stagione vissuta su piani diversi: la Sidigas, pur nei piani alti dall’inizio dell’anno, si è trovata in più di un’occasione in difficoltà, complici anche vicende societarie che hanno decretato l’addio di Norris Cole. L’arrivo di Patric Young ha consentito di aggiungere chili sotto canestro dopo diversi problemi di infermeria, ma lo stesso Young si è recentemente infortunato e il recupero non sarà breve. Infine è svanito l’arrivo di Ike Udanoh, rimasto bloccato a Cantù anche per le questioni societarie in evoluzione. I due uomini che, ad oggi, trascinano Avellino sono Caleb Green e Keifer Sykes. Attualmente Brindisi è a pari punti con gli irpini in Serie A, a quota 24, e sta meritando il ruolo di primo piano: Frank Vitucci può disporre di un trio che, al momento, sta dando notevoli soddisfazioni, quello formato da Adrian Banks, John Brown e Riccardo Moraschini. In campionato, poco più di un mese fa, Avellino ha espugnato il PalaPentassuglia per 68-70.

L’appuntamento per il match di Firenze tra Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi è previsto per le ore 20:45. Buon divertimento a tutti con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport! (Credit: Ciamillo)

20:35 Avellino e Brindisi non si sottraggono all’uso delle maglie speciali per la Coppa Italia. In particolare, quella della Sidigas richiama i colori con cui la società irpina è nata. In nero, invece, l’Happy Casa.

20:30 Sono due gli uomini da tenere d’occhio in chiave azzurra in questa partita: uno è Ariel Filloy, ormai cardine fisso della Nazionale di Meo Sacchetti, l’altro è Riccardo Moraschini, alla sua miglior stagione in carriera nel massimo campionato dopo esser stato relegato per parecchio tempo (e immeritatamente) in Serie A2.

20:25 Mai Avellino e Brindisi si sono affrontate in Coppa Italia: la società irpina ha vinto la competizione nel 2008, l’anno più luminoso della sua storia, mentre Brindisi è a quota cinque partecipazioni nelle ultime sette edizioni.

20:20 Chi vince l’incontro che si disputerà tra meno di mezz’ora affronterà il Banco di Sardegna Sassari, vincitore di una partita incredibile contro l’Umana Reyer Venezia per 88-89 con un canestro di Jack Cooley a 1″1 dalla fine dopo che la formazione veneziana si era trovata sul +20.

