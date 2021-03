9 punti in 3 partite. Obiettivo centrato da parte della Nazionale Italiana di calcio maschile in questa finestra di marzo, riservata integralmente ai primi match di qualificazione per i Campionati Mondiali di Qatar 2022. Gli Azzurri si sono imposti in trasferta a Vilnius contro la Lituania con il punteggio di 2-0 (stesso score delle altre due partite con Irlanda del Nord e Bulgaria), volando in testa al gruppo C con 3 punti di vantaggio sulla Svizzera (che ha giocato però un match in meno), anche se la prestazione odierna non è stata particolarmente brillante soprattutto nei primi 45′.

L’Italia, come da previsione, ha il pallino del gioco in mano e prova a fare la partita sin dai primi minuti nonostante ritmi abbastanza blandi. Pellegrini comincia a sporcare i guanti di Svedkauskas con un paio di conclusioni interessanti, ma è la Lituania dopo 22′ ad andare vicina al clamoroso vantaggio su un controllo di petto molto rischioso di Donnarumma sul pressing di Cernych.

La prima vera grande occasione azzurra arriva solo al 40′, con El Shaarawy che spreca tutto a pochi metri dalla porta su un bell’assist di Pessina. Il primo tempo si chiude mestamente sullo 0-0, ma Roberto Mancini riesce a dare la scossa ai giocatori italiani negli spogliatoi durante l’intervallo e Stefano Sensi firma dopo appena due minuti di ripresa il gol del vantaggio su assist di Locatelli (in seguito ad un tiro di Chiesa ribattuto dal portiere).

Sollevati dal peso di dover sbloccare il match, gli Azzurri arrivano sempre più spesso in area di rigore avversaria ma Immobile spreca almeno tre-quattro chiare occasioni da rete, tenendo i padroni di casa in partita. L’Italia scherza col fuoco e infatti Donnarumma deve salvare il risultato al 73′ con una buona parata sul tiro sotto misura di Eliosius, prima del 2-0 definitivo firmato su rigore in pieno recupero da Ciro Immobile.

Foto: Lapresse