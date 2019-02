Lazio-Siviglia stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Riprende oggi, giovedì 14 febbraio, il cammino europeo della Lazio. La formazione biancoceleste accoglie all’Olimpico il Siviglia, nella sfida di andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. Sorteggio complicato per la squadra allenata da Simone Inzaghi, che ha chiuso in seconda posizione il proprio girone e affronta nel primo turno ad eliminazione la compagine spagnola, già vincitrice del torneo nella sua storia recente.

La Lazio dovrà provare a fare risultato in vista della sfida di ritorno in trasferta, ma gli uomini guidati da Pablo Machin possono vantare una tradizione europea particolarmente ricca di successi. Il Siviglia infatti ha vinto l’Europa League per tre edizioni consecutive dal 2014 al 2016 e lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale di Champions League. La sfida promette spettacolo e servirà una partita di altissimo livello da parte di Ciro Immobile e compagni per conquistare la vittoria.

La sfida tra Lazio e Siviglia, partita di andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 18.55 presso lo Stadio Olimpico di Roma. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla di questo delicatissimo incontro. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

ore 18.55 Lazio-Siviglia

diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com