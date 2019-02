Karate, Premier League Dubai 2019: le punte azzurre si confermano ai vertici, la squadra femminile di kata trova l’acuto

Bilancio positivo per l’Italia anche nella seconda tappa stagionale della Premier League di karate. Dopo l’ottimo esordio di Parigi, gli azzurri hanno saputo essere protagonisti anche sul tatami di Dubai. Le punte della nostra Nazionale non hanno deluso le aspettative, confermandosi tra i più forti del mondo nelle rispettive categorie.

A livello individuale sono saliti sul podio nel kumite Luigi Busà (-75 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg), mentre nel kata Viviana Bottaro e Mattia Busato. Quattro atleti sempre al top nei grandi appuntamenti delle ultime stagioni e che ottengono così altri punti importanti per il ranking olimpico, che qualifica a Tokyo 2020. Considerando le classifiche prima di questa gara Busà è al comando, Bottaro è quarta con un ampio margine sulle inseguitrici, mentre Busato è al quinto posto, l’ultimo che dà diritto al pass. Ferracuti si trovava invece 18ma, ma questo risultato potrà farla risalire molto e darle fiducia per tentare una rimonta che è sicuramente possibile visto il suo potenziale.

È arrivata poi la vittoria significativa nel kata a squadre femminile di Michela Pezzetti, Carola Casale e Noemi Nicosanti. La formazione delle Fiamme Oro ha dimostrato di aver raggiunto un livello molto alto e dopo aver chiuso al terzo posto a Parigi, ha trovato il grande acuto a Dubai. Considerando questi risultati, Pezzetti, Casale e Nicosanti potrebbero andare a comporre il nuovo terzetto titolare della Nazionale in vista degli Europei.

Battuta di arresto invece per Angelo Crescenzo che si è dovuto accontentare del quinto posto nei -60 kg. Il campione iridato in carica è stato sconfitto nella finale per il terzo posto con un pesante 6-0. Un risultato che ci può stare nell’economia della stagione, visto che il piazzamento gli permette comunque di ottenere punti per il ranking. Citiamo infine il settimo posto di Michele Martina nei -84 kg, che è un segnale incoraggiante in vista della prossima rassegna continentale, dove sarà chiamato a difendere il titolo europeo conquistato lo scorso anno.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Fijlkam