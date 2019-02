Karate, Europei Giovanili 2019: Nicole Murabito e Veronica Brunori splendidi ori, Alessandra Mangiacapra d’argento!

Si sono conclusi i campionati europei giovanili di karate 2019 di Aalborg, Danimarca. L’ultima giornata era dedicata alle finali del kumite under 21, maschile e femminile, con le nostre rappresentanti che hanno fatto davvero la voce grossa. Nicole Murabito e Veronica Brunori vincono due splendide medaglie d’oro nel -50kg e -55kg impreziosendo il bottino di medaglie della nostra spedizione. Si mette l’argento al collo anche Alessandra Mangiacapra nel -61kg, mentre tra gli uomini nessuna gioia in questa ultima giornata della kermesse continentale. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati di tutte le finali disputate oggi sul tatami di Aalborg.

I RISULTATI

UNDER 21 KUMITE DONNE -50KG: Medaglia d’oro per la nostra Nicole Murabito davanti alla turca Gulsen Demirturk. Bronzi per la croata Ines Grdenic e Valeriya Sergeeva.

UNDER 21 KUMITE DONNE -55KG: Ancora un’oro per l’Italia. Lo vince Veronica Brunori in finale sulla francese Sara Heurtault. Sul gradino più basso del podio la svizzera Maya Schaerer e la kosovara Albulena Gervalla.

UNDER 21 KUMITE DONNE -61KG: Alessandra Mangiacapra è d’argento alle spalle della russa Anna Rodina. Bronzo per la polacca Sara Elwart e per la svizzera Nina Radjenovic.

UNDER 21 KUMITE DONNE -68KG: Oro per la francese Lea Avazeri, davanti alla russa Victoria Isaeva. Sul podio anche la tedesca Madeleine Schroeter e la bielorussa Maryia Aliakseyeva.

UNDER 21 KUMITE DONNE +68KG: Oro per la portoghese Ana Rita Oliveira davanti alla turca Eda Eltemur. Bronzo per la polacca Kinga Harast e la tedesca Sarah Lina Mimouni.

UNDER 21 KUMITE UOMINI +60KG: Oro per il greco Christos-Stefanos Xenos in finale sullo spagnolo Alejandro Ortiz Fernandez. Bronzo per il montenegrino Nenad Dulovic e per il belga Yassine Bouchahrouf.

UNDER 21 KUMITE UOMINI -67KG; Oro per il turco Maratcan Deniz sull’ucraino Valentyn Naida. Bronzo per il bielorusso Devid Nhuyen e per lo spagnolo Daniel Martin Guirado. Quinta posizione per il nostro Rosario Ruggiero

UNDER 21 KUMITE UOMINI -75KG: Oro per il macedone Doan Osmani, argento per il georgiano Nikita Belyavsky, mentre si fermano al bronzo il greco Dimitros Rigas e il danese Mads Viberg Larsen. Chiude al nono posto il nostro Lorenzo Pietromarchi.

UNDER 21 KUMITE UOMINI -84KG: Successo finale per il macedone Petar Spasenovski in finale sullo slovacco Adi Gyurik. Bronzo per il bosniaco Hamza Cajic e per il francese Maxime Relifox.

UNDER 21 KUMITE UOMINI +84KG: Medaglia d’oro per l’azero Murad Hajizade, argento per lo spagnolo Seck Sakho Babacar, mentre bronzo per il serbo Dorde Tesanovic e l’inglese Brandon Carr. Quinta posizione per il nostro Michele Ciani.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: karate europei giovanili -FIJLKAM