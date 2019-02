Juventus-Atletico Madrid in tv, come vederla gratis e in chiaro. Programma, orario e streaming sulla RAI

C’è grandissima attesa: allo Stadio Wanda Metropolitano, l’impianto in cui andrà in scena anche la finale, mercoledì inizia il cammino della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League 2019. Appuntamento con gli ottavi di finale, la gara di andata va in scena in terra spagnola, nella tana dell’Atletico Madrid: attenzione alla banda del Cholo Simeone che cercherà sicuramente di portare a casa il risultato in vista del ritorno a Torino. I bianconeri, guidati dal grande rivale dell’Atletico, Cristiano Ronaldo, dovranno sicuramente trovare la rete per centrare una performance positiva per il passaggio del turno. Andiamo a scoprire il programma della sfida.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: QUANDO SI GIOCA L’ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE?

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

CLICCA QUI PER CONOSCERE LA DATA DELLA PARTITA DI RITORNO

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su su Rai Uno, diretta streaming su su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com