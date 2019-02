Judo, Grand Slam Dusseldorf 2019: Vincenzo D’Arco esce di scena al secondo turno nei +100 kg, Loporchio e Stangherlin fuori all’esordio

La terza e ultima giornata di gare del Grand Slam di Dusseldorf 2019 (secondo torneo dello slam stagionale) si è chiusa con lo svolgimento del tabellone delle ultime cinque categorie in programma: -78 e +78 kg femminili e -90, -100 e +100 kg maschili.

L’Italia non è riuscita a rimpinguare il proprio bottino caratterizzato dal fantastico podio (terzo posto) in apertura di Odette Giuffrida nei -52 kg, con i tre azzurri impegnati oggi sul tatami tedesco che sono usciti di scena nei primi turni delle eliminatorie. L’unico judoka italiano in grado di superare il primo turno è stato Vincenzo D’Arco (+100 kg), il quale ha dominato l’incontro d’esordio contro il cinese Yongjie Yin imponendosi per ippon (dopo aver messo a segno un waza-ari in precedenza) a 22″ dalla fine. Ai sedicesimi di finale è arrivata una sconfitta beffarda contro l’uzbeko Bekmurod Oltiboev (n.11 al mondo), maturata per ippon (sul punteggio di un waza-ari a testa) ad un solo secondo dal termine del combattimento.

Eliminazione al primo turno per Giuliano Loporchio, impegnato nella categoria -100 kg, il quale ha avuto la peggio all’esordio contro il modesto tedesco Domenik Schoenefeldt dopo aver subito il waza-ari decisivo dopo 2′ di combattimento. Non ce l’ha fatta neanche Giorgia Stangherlin (all’esordio in uno Slam dopo aver vinto l’European Open di Sofia) ad imporsi al primo turno dei -78 kg contro la beniamina del pubblico tedesco Luise Malzahn (n.12 al mondo e reduce dal secondo posto nel Grand Slam di Parigi), uscita vittoriosa dalla contesa grazie ad un ippon messo a segno dopo 28″ di Golden Score.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Dusseldorf 2019 di judo:

-78 kg F

1 Aguiar (Bra)

2 Wagner (Ger)

3 Graf (Aut) e Apotekar (Slo)

+78 kg F

1 Ortiz (Cub)

2 Asahina (Jpn)

3 Kindzerska (Aze) e Altheman (Bra)

-90 kg M

1 Mehdiyev (Aze)

2 Murao (Jpn)

3 Igolnikov (Rus) e Smink (Ned)

-100 kg M

1 Iida (Jpn)

2 Cho (Kor)

3 Kotsoiev (Aze) e Boehler (Aut)

+100 kg M

1 Harasawa (Jpn)

2 Tasoev (Rus)

3 Hegyi (Aut) e Ulziibayar (Mgl)

Foto: EJU