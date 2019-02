Italia-Irlanda, Sei Nazio rugby 2019: programma, orari e tv. La data della partita

Una settimana di pausa, ora si torna in campo. Si riapre lo scenario del Sei Nazioni di rugby 2019: la Nazionale italiana, dopo due sconfitte in due partite, ospita allo Stadio Olimpico di Roma i campioni in carica della manifestazione dell’Irlanda. I verdi non sono al top: la sconfitta in casa con l’Inghilterra si è fatta sentire, per fortuna poi è arrivato il riscatto con la Scozia. Gli azzurri invece devono riuscire a sbloccarsi, anche se sarà una mission impossible. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della sfida.

Sei Nazioni 2019, terza giornata

Domenica 24 febbraio ore 16.00

Italia-Irlanda

La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. In streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Diretta Live per quanto riguarda OA Sport.

Foto: LPS/Luigi Mariani