Italia-Irlanda rugby femminile, Sei Nazioni 2019: programma, orario e tv

L’Italia femminile del rugby si gioca il terzo posto nel Sei Nazioni ed il settimo nel ranking mondiale: a Parma per la terza giornata del torneo sta per arrivare l’Irlanda, ancora in corsa per il terzo gradino del podio della manifestazione, alle spalle di Inghilterra e Francia, al momento fuori portata per tutte le altre selezioni in gara.

La sfida tra Italia ed Irlanda si giocherà sabato 23 febbraio alle ore 19.45 e sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurosport Player. OA Sport, come per tutte le gare dell’Italia femminile, vi assicurerà la diretta live testuale del match.

Foto: Ettore Griffoni LPS