LIVE Italia-Irlanda rugby femminile, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: sfida decisiva per il terzo posto

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Irlanda, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: dopo la vittoria nel match d’esordio in Scozia per 7-28 (incamerato anche il punto di bonus offensivo) le azzurre di Andrea Di Giandomenico hanno pareggiato a Lecce con il Galles per 3-3, ed ora si apprestano a giocare a Parma contro le irlandesi.

Manuela Furlan e compagne partiranno favorite sulla carta. Nel ranking mondiale le azzurre occupano la settima piazza, mentre le irlandesi sono al nono posto. Anche i precedenti recenti e le ultime prestazioni parlano in favore delle italiane: questa sera però le azzurre si giocheranno anche le possibilità di terminare al terzo posto in classifica il torneo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Italia-Irlanda, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: oggi, sabato 23 febbraio, la gara inizierà alle ore 19.45 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 19.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Ettore Griffoni)

