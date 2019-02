Italia-Galles in tv, Sei Nazioni 2019: a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro

Secondo appuntamento per quanto riguarda il Sei Nazioni 2019 di rugby per la Nazionale italiana che fa il suo esordio davanti al pubblico amico: allo Stadio Olimpico di Roma gli azzurri sfidano nel tardo pomeriggio il Galles. Squadra guidata da Conor O’Shea che va a caccia di una vittoria che manca ormai da quattro lunghi anni nel torneo, dal lontano 2015. Difficile giocarsela con i Dragoni: è la quarta forza del ranking mondiale, partita forte con la vittoria all’esordio con la Francia in rimonta.

La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito l’orario d’inizio e come seguire in TV a seconda partita degli azzurri nel Sei Nazioni.

Italia-Galles Sei Nazioni in TV

Sabato 9 febbraio ore 17.45

Italia-Galles a Roma

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: LPS/Claudio Bosco