LIVE Irlanda-Inghilterra rugby, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: 10-17. Farrell porta l’Inghilterra a distanza di break

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2019: oggi va in scena il big match praticamente dell’intero torneo. All’Aviva Stadium di Dublino si sfidano Irlanda ed Inghilterra, le ultime due detentrici del trofeo e le grandissime favorite per il successo finale: uno scontro diretto che può risultare già decisivo. Lo scorso anno a Twickenham i Verdi riuscirono a spuntarla in trionfo, quale sarà l’epilogo di questa stagione? Riusciranno a riscattarsi gli inglesi? OA Sport vi propone la diretta live testuale di Irlanda-Inghilterra, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: oggi, sabato 2 febbraio, la gara inizierà alle ore 17.45 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 17.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

L’Inghilterra sorprende, almeno al momento, i campioni uscenti dell’Irlanda. Il secondo tempo sarà accattivante come il primo?

FINE PRIMO TEMPO. IRLANDA-INGHILTERRA 10-17.

HALF-TIME: It's an intense contest in Dublin with everything to play for after the break. Which side will come out on top? #GuinnessSixNations #IREvENG pic.twitter.com/gsxOY1k8aK — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 2, 2019

40’+1′ Piazzato di Farrell. Irlanda-Inghilterra 10-17.

40′ Non concessa una meta all’Inghilterra col TMO. Si ritorna su un vantaggio precedente: piazzato per gli ospiti.

39′ Mischia ordinata con introduzione inglese sui 5 avversari.

37′ Recuperano palla gli inglesi, che con una lunga azione offensiva si avvicinano alla linea di meta. Gli irlandesi però buttano fuori May e ovale.

34′ L’Irlanda ora torna a spingere, ma la difesa inglese concede poco terreno agli avversari.

31′ Trasformazione di Farrell! Irlanda-Inghilterra 10-14.

30′ Meta Inghilterra Fulmine a ciel sereno per l’Irlanda, Daly schiaccia in meta dopo un gran calcetto di Farrell. Irlanda-Inghilterra 10-12.

29′ Gli inglesi provano a riaffacciarsi in avanti, forse per la prima volta dopo il vantaggio iniziale.

26′ Trasformazione di Sexton. Irlanda-Inghilterra 10-7.

25′ Meta Irlanda! Serie infinita di raggruppamenti, metro dopo metro i verdi avanzano a schiacciano in meta con Healy! Irlanda-Inghilterra 8-7.

23′ Si ritorna in 15 contro 15. Intanto gran pedata di Sexton, l’Ilanda va in touche a pochi metri dalla linea di meta avversaria.

21′ Irlandesi solidissimi in touche, pasticcio inglese e i verdi si avvicinano alla linea di meta. La difesa avversaria però libera.

19′ Brutto fallo di Itoje: gli inglesi mancano di disciplina in questo avvio di match.

18′ Touch per gli inglesi, che non stanno facendo toccare palla agli avversari, che non stanno sfruttando la superiorità numerica temporanea.

15′ Gli inglesi recuperano l’ovale. Mischia ordinata con introduzione degli ospiti, che provano a superare la metà campo.

13′ Placcaggio in ritardo di Curry, giallo per lui: l’Inghilterra giocherà 10 minuti in 14 contro 15.

11′ Da posizione centrale Sexton non può sbagliare. Irlanda-Inghilterra 3-7

10′ Inglesi fallosi. Sexton dalla piazzola cerca i tre punti.

9′ Irlanda al limite dei 22 avversari dopo una touche.

7′ I verdi recuperano l’ovale ma faticano a guadagnare metri nonostante il possesso prolungato.

5′ Riprendono a macinare gioco i bianchi. Irlanda tramortita.

3′ Arriva la trasformazione di Farrell. Irlanda-Inghilterra 0-7.

2′ Meta Inghilterra! Passano 90 secondi e l’azione tambureggiante degli inglesi in otto fasi produce la meta sulla sinistra ad opera di May. Irlanda-Inghilterra 0-5.

INIZIO PRIMO TEMPO

17.43 Completati gli inni: tutto pronto per il calcio d’avvio.

17.38 Stanno per essere eseguiti gli inni nazionali

17.34 Lo scorso anno finì così…

Not long to go… what a match this should be! #GuinnessSixNations #IREvENG pic.twitter.com/aUgwcnh8Bg — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 2, 2019

17.31 Calorosa accoglienza per i padroni di casa: un bagno di folla

17.28 SI gioca all’Aviva Stadium di Dublino

17.25 La sfida odierna potrebbe essere già decisiva per la vittoria del torneo:

17.15 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale dell’ultima gara della prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2019: oggi va in scena già il big match dell’intero torneo. All’Aviva Stadium di Dublino si sfidano Irlanda ed Inghilterra, le ultime due vincitrici del torneo e grandi favorite per un nuovo successo finale: uno scontro diretto che può risultare già decisivo.

