Inter-Rapid Vienna probabili formazioni, Europa League 2019: ritorno sedicesimi

Giovedì sera l’Inter ospiterà a San Siro il Rapid Vienna nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La scorsa settimana, nella partita d’andata all’Allianz Stadion, i nerazzurri hanno prevalso per 1-0, grazie al rigore realizzato da Lautaro Martinez al 39’. Un risultato che permette quindi all’Inter di poter gestire con maggiore serenità questa sfida, che i nerazzurri vorranno comunque vincere per dare continuità alle ultime prestazioni positive. Andiamo quindi a scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

Nell’Inter Luciano Spalletti si affiderà al consolidato 4-2-3-1 con pochi cambi rispetto agli undici dell’andata. Davanti ad Handanovic confermati sulle fasce Cedric e Asamoah, mentre in mezzo ballottaggio tra Ranocchia e De Vrij per affiancare Miranda. A centrocampo la coppia Borja Valero-Vecino, mentre in avanti Perisic, Nainggolan e Candreva, favorito su Politano, supporteranno Lautaro Martinez, visto che Icardi sarà ancora assente.

Dall’altra parte il Rapid Vienna risponderà con lo stesso modulo con Dietmar Kuhbauer che dovrebbe cambiare però l’assetto offensivo. Infatti l’unica punta dovrebbe essere Pavlovic con Murg, Knasmullner e Schobesberger in supporto. Confermata invece la difesa a quattro con Potzmann, Sonnleitner, Hofmann e Bolingoli davanti a Strebinger.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-RAPID VIENNA

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Ranocchia, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez

Rapid Vienna (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Martic, Schwab; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Pavlovic

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock