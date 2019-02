Basket, arriva in serata il passaggio di proprietà di Cantù. Finisce dopo una complicatissima trattativa l’era Gerasimenko

“Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù annuncia che nella giornata odierna è stata perfezionata l’acquisizione di Società Sportiva Pianella Srl da parte di Tutti Insieme Cantù Srl (TIC). Dettagli e approfondimenti verranno forniti nelle prossime ore“.

Bastano queste parole, queste pochissime righe tratte dal comunicato ufficiale inserito sul sito della società canturina, a far esplodere di gioia e di sollievo un’intera tifoseria. Dmitry Gerasimenko, dopo una trattativa che definire complessa è un eufemismo, ha firmato la cessione al gruppo di azionariato popolare canturino, che nell’ultimo periodo era stato affiancato da una serie di aziende del territorio. L’obiettivo era, ed è, quello di far da tramite per la cessione della società alla cordata americana che più di tutte le altre ha manifestato l’intenzione di portare avanti la gloriosa storia di Cantù.

Nonostante tutti i problemi societari, la squadra, che ha subito anche l’addio improvviso di Evgeny Pashutin (sostituito da Nicola Brienza), si è in qualche modo tenuta unita, riuscendo a restare incollata alla lotta per i playoff: la classifica vede Cantù a quota 18 punti, gli stessi di Sassari, Trieste e Trento per l’ottava posizione in coabitazione.

Credit: Ciamillo