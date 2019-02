Napoli-Zurigo probabili formazioni, Europa League 2019: ritorno sedicesimi

Tutto facile all’andata: 3-1 in Svizzera che ha praticamente già chiuso la pratica. Ora una passerella al San Paolo per il Napoli nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: la compagine di Carlo Ancelotti affronta lo Zurigo, una vera e propria formalità. Giovedì 21 febbraio il target sarà quello di archiviare la pratica, esprimendo un buon calcio davanti al proprio pubblico e dando continuità ai propri risultati. In campionati i partenopei hanno rallentato, non essendo sufficientemente lucidi negli ultimi 20 metri. E’ chiaro questo incontro può essere favorevole per dare convinzione e ritrovare il feeling con il gol.

Gli azzurri si qualificano con qualsiasi risultato che comprenda la vittoria o il pareggio, mentre uscirebbero dalla competizione se gli svizzeri riuscissero a mantenere un attivo di almeno tre gol. Previsto un turnover massiccio per Ancelotti. Ospina potrebbe essere riconfermato tra i pali, al posto di Koulibaly e Hysaj saranno impiegati Luperto e Ghoulam. In avanti dovrebbe rifiatare Insigne, mentre a centrocampo sulle fasce laterali agiranno Verdi e Ounas e al centro, insieme a Fabian Ruiz, dovremmo vedere Diawara.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Zurigo (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. All. Magnin

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza