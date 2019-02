Inter-Rapid Vienna 4-0, Europa League: i nerazzurri volano agli ottavi. Vecino, Ranocchia e Perisic a segno

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale dell’Europa League, tutto davvero molto facile per i nerazzurri che hanno liquidato il Rapid Vienna con un comodo 4-0 dopo che avevano vinto l’andata dei sedicesimi per 1-0. I nerazzurri non hanno avuto alcun problema a sbrigare la pratica di fronte al pubblico di San Siro e possono proseguire l’avventura nella seconda competizione continentale per importanza: domani, all’ora di pranzo, i meneghini conosceranno quale sarà il prossimo avversario e non mancano le insidie nell’urna di Nyon. L’Italia porta così due formazioni a questo punto del torneo visto che anche il Napoli ha staccato il pass per il secondo turno a eliminazione diretta.

I ragazzi di Luciano Spalletti sono scesi in campo con grande convinzione e hanno ipotecato il successo nei primi 18 minuti grazie a due gol di ottima fattura che hanno definitivamente spento l’ardore degli ospiti. All’undicesimo minuto Vecino buca la rete da posizione defilata in area dopo un tocco sbagliato di Candreva su cross di Perisic, sette minuti più tardi Ranocchia si inventa la bordata dalla distanza trovando l’angolino destro. All’Inter sono bastati questi due lampi in un ottimo avvio di partita, poi i ritmi sono inevitabilmente calati e si è iniziato a pensare ai prossimi impegni di campionato (i nerazzurri sfideranno la Fiorentina domenica sera, incontro importante in ottica terzo posto).

Spalletti schiera il classico 4-2-3-1 con Lautaro Martinez unica punta (Icardi era presente in tribuna, vedremo se e quando rientrerà) supportato da Candreva, Nainggolan e Perisic mentre a centrocampo lavorano Vecino e Brozovic. Capitan Handanovic tra i pali protetto da Cedric Soares, Ranocchia, Skriniar e Asamoah. Il Rapid Vienna si schiera con un modulo speculare puntando su Pavlovic, Ivan, Murg e Knasmullner in fase offensiva. Abbiamo già raccontato i due gol segnati nei primi 18 minuti, l’Inter ha poi controllato agevolmente il resto del primo tempo e sfiora addirittura il 3-0 al 41′ quando Candreva sbaglia da due passi sulla respinta corta di Strebinger dopo la conclusione di Perisic.

Nella ripresa da annotare due bei colpi di testa di Ranocchia e Martinez (53′ e 56′) che per poco non trovano lo specchio della porta, attorno all’ora di gioco entrano Borja Valero e Politano per Brozovic e Martinez. All’80’ arriva poi il sigillo di Perisic che si invola in solitaria da centrocampo, avanza fin verso la porta, scarta l’estremo difensore e piazza un bel cucchiaio. Non è finita qui perché sei minuti più tardi anche Politano scrive il suo nome nel tabellino dei marcatori e chiude definitivamente i conti.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse