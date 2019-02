Hockey prato: vittoria per l’Italia al femminile nel terzo Test Match con la Scozia, si chiude il raduno

Si è concluso oggi il raduno al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma per quanto riguarda la Nazionale italiana femminile di hockey su prato. Le azzurre oggi sono scese in campo per il terzo ed ultimo Test Match consecutivo contro la Scozia: arriva la seconda vittoria per la banda guidata da Roberto Carta, rimasta imbattuta nei tre incontri. Oggi vittoria per 3-1.

Vantaggio tricolore in apertura con capitan Chiara Tiddi su corner corto dopo soli 3′, raddoppio, dopo il momentaneo pareggio scozzese di Watson, ancora su corto al 28′ con Pilar De Biase, poi in chiusura Federica Carta a segno in tre partite su tre arrotonda il risultato.

Queste le parole di coach Roberto Carta a fine partita:

ITALIA-SCOZIA 3-1; parola a Coach Roberto Carta 🇮🇹🏑🇮🇹 Pubblicato da FIH – Federazione Italiana Hockey su Giovedì 21 febbraio 2019

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH