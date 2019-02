Hockey prato: le convocate dell’Italia per il raduno di Roma e le tre amichevoli con la Scozia

Roberto Carta, l’allenatore della nazionale italiana femminile di hockey su prato, ha convocato venti giocatrici per il raduno di Roma che va dal 14 al 21 febbraio 2019.

Tale raduno si svolgerà sia in funzione di tre partite che saranno giocate contro la Scozia (18, 19 e 21 febbraio) che in relazione al percorso di avvicinamento alle Hockey Series, che dal 19 al 27 giugno vedranno l’Italia in gara nella Final a Valencia insieme a Spagna, Sudafrica, Bielorussia, Galles, Canada, Thailandia e Namibia.

Questi i nominativi:

PORTIERI: Giorgia Pirsa, Giuliana Marletta

DIFENSORI: Celina Traverso, Eugenia Bianchi, Victoria Cabut, Teresa Dalla Vittoria, Chiara Tiddi

CENTROCAMPISTI: Marianela Busechian, Emilia Munitis, Jasbeer Singh, Maryna Vynohradova, Pilar De Biase, Ailin Oviedo

ATTACCANTI: Sofia Vercelli, Elisabetta Pacella, Federica Carta, Lara Oviedo, Elettra Bormida, Alessia Anania, Giuliana Sofia Ruggieri

STAFF

Team Manager: Giulia Della Motta

Allenatore: Roberto Carta

Preparatore Atletico: Fabio Figus

Assistente Tecnico: Luca Angius

Medico: Margarida Gorjao

Fisioterapista: Francesca Balzani

Foto: FIH