Hockey prato: la Nazionale femminile si impone 5-1 a Roma in amichevole sulla Scozia

Un primo quarto di adattamento, poi un’Italia devastante. La Nazionale femminile di hockey su prato si impone per 5-1 sulla Scozia nel primo di tre Test Match in quel di Roma, dove le azzurre stanno svolgendo un raduno che sarà fondamentale in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Prestazione subito importante per la squadra guidata da Roberto Carta, contro una compagine che è alle spalle di una sola posizione rispetto alle azzurre nel ranking mondiale.

Passano in vantaggio le scozzesi, con una rete su corto di Rebecca Condie (14’). Il pari azzurro è timbrato Federica Carta al 21′. A metà gara il risultato è di 1-1, poi però il cambio di marcia delle padrone di casa. Elisabetta Pacella (42’), Sofia Vercelli (46’), ancora Carta (50′) e capitan Chiara Tiddi (51’, su corto) trovano quattro reti che valgono il 5-1 conclusivo.

Prossimo appuntamento domani, martedì 19 febbraio, alle ore 16.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FB FIH