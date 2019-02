Hockey ghiaccio, iniziano i playoff della EBEL 2019, Bolzano prova l’impresa

Si entra nel vivo per quanto riguarda la Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019. Il campionato transazionale di hockey ghiaccio ha completato la stagione regolare (con i Graz99ers al primo posto con 87 punti a pari merito con Vienna Capitals) ed ora si appresta a dare il via alla prima fase di playoffs che si concluderà il 10 marzo.

Le prime sei della classifica (con l’HCB Alto Adige Alperia che ha concluso al quinto posto) si riuniscono in un altro girone all’italiana che aspetterà le qualificate dal secondo raggruppamento a 5 (con le squadre che si sono posizionate tra il settimo e l’undicesimo posto). Il Platzierungsrunde, ovvero il Girone delle prime 6 vede un bonus di punti conquistato in base alla classifica della stagione regolare. I Graz99ers, per esempio, partono con 6 punti, Vienna Capitals con 4, EC KAC con 2, Red Bull Salisburgo con 1, Bolzano e Fehervar, invece, 0.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il calendario di questa prima parte dei playoffs di EBEL 2019.

12.02.2019 19:15 265 45 Moser Medical Graz99ers – : – Fehervar AV 19

12.02.2019 19:15 266 45 spusu Vienna Capitals – : – HCB Südtirol Alperia

12.02.2019 19:15 267 45 EC-KAC – : – EC Red Bull Salzburg Sky Sport HD

15.02.2019 18:45 272 46 Fehervar AV 19 – : – EC-KAC

15.02.2019 19:15 271 46 EC Red Bull Salzburg – : – spusu Vienna Capitals Sky Sport HD

15.02.2019 19:45 270 46 HCB Südtirol Alperia – : – Moser Medical Graz99ers

17.02.2019 TBD 275 47 Moser Medical Graz99ers – : – EC Red Bull Salzburg

17.02.2019 TBD 276 47 spusu Vienna Capitals – : – EC-KAC

17.02.2019 TBD 277 47 HCB Südtirol Alperia – : – Fehervar AV 19

22.02.2019 18:45 281 48 Fehervar AV 19 – : – spusu Vienna Capitals

22.02.2019 19:15 282 48 EC Red Bull Salzburg – : – HCB Südtirol Alperia

22.02.2019 19:15 280 48 EC-KAC – : – Moser Medical Graz99ers

24.02.2019 TBD 285 49 spusu Vienna Capitals – : – Moser Medical Graz99ers

24.02.2019 TBD 286 49 EC Red Bull Salzburg – : – Fehervar AV 19

24.02.2019 TBD 287 49 HCB Südtirol Alperia – : – EC-KAC

01.03.2019 18:45 291 50 Fehervar AV 19 – : – EC Red Bull Salzburg

01.03.2019 19:15 292 50 EC-KAC – : – HCB Südtirol Alperia

01.03.2019 19:15 290 50 Moser Medical Graz99ers – : – spusu Vienna Capitals

03.03.2019 TBD 295 51 Moser Medical Graz99ers – : – EC-KAC

03.03.2019 TBD 296 51 spusu Vienna Capitals – : – Fehervar AV 19

03.03.2019 TBD 297 51 HCB Südtirol Alperia – : – EC Red Bull Salzburg

05.03.2019 18:45 302 52 Fehervar AV 19 – : – HCB Südtirol Alperia

05.03.2019 19:15 300 52 EC Red Bull Salzburg – : – Moser Medical Graz99ers

05.03.2019 19:15 301 52 EC-KAC – : – spusu Vienna Capitals

08.03.2019 19:15 305 53 Fehervar AV 19 – : – Moser Medical Graz99ers

08.03.2019 19:15 306 53 HCB Südtirol Alperia – : – spusu Vienna Capitals

08.03.2019 19:15 307 53 EC Red Bull Salzburg – : – EC-KAC

10.03.2019 17:30 310 54 Moser Medical Graz99ers – : – HCB Südtirol Alperia

10.03.2019 17:30 311 54 spusu Vienna Capitals – : – EC Red Bull Salzburg

10.03.2019 17:30 312 54 EC-KAC – : – Fehervar AV 19

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino