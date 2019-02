Rugby, Sei Nazioni 2019: il Galles ai raggi X. George North l’uomo in più, ma occhio alle assenze

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Scozia, il prossimo avversario dell’Italia nel Sei Nazioni sarà il Galles, che ha sbancato Parigi con una ripresa da urlo nella prima uscita. Andiamo a scoprire chi sono i 39 convocati dei britannici che potrebbero scendere in campo all’Olimpico. Dopo la sconfitta dell’Irlanda i gallesi sono tornati prepotentemente in lizza per la vittoria finale, per questo chiedono strada agli azzurri a Roma.

I convocati del Galles

Avanti

Rob Evans (Scarlets) (31 Caps): in prima linea non ha rivali.

Wyn Jones (Scarlets) (10 Caps): non è stato titolare in Francia, a Roma per il riscatto?

Nicky Smith (Ospreys) (24 Caps): potrebbe rientrare tra i 23 per Roma.

Elliot Dee (Dragons) (13 Caps): in panchina a Parigi, potrebbe essere riserva anche a Roma.

Ryan Elias (Scarlets) (6 Caps): in tribuna anche a Roma?

Ken Owens (Scarlets) (60 Caps): titolarissimo dei britannici, in prima linea è una certezza.

Leon Brown (Dragons) (5 Caps): indietro nelle gerarchie di Gatland.

Tomas Francis (Exeter Chiefs) (36 Caps): in prima linea la sua esperienza potrebbe fare la differenza.

Samson Lee (Scarlets) (38 Caps): potrebbe essere titolare in Italia, a differenza di quanto accaduto in Francia.

Dillon Lewis (Cardiff Blues) (8 Caps): difficile rientri tra i 23 per Roma.

Jake Ball (Scarlets) (29 Caps): non ancora a disposizione del CT gallese.

Adam Beard (Ospreys) (8 Caps): era in dubbio per la gara in Francia, è stato titolare ed ha giocato benissimo. L’Italia è avvisata.

Seb Davies (Cardiff Blues) (7 Caps): out anche per la trasferta in Italia.

Cory Hill (Dragons) (22 Caps): i dubbio all’esordio, si è seduto in panchina. Se fosse titolare a Roma potrebbe essere un valore aggiunto.

Alun Wyn Jones (Ospreys) (120 Caps) (capitano): il faro della compagine britannica. La guida e di gran lunga il giocatore con più esperienza e più presenze in Nazionale.

Ross Moriarty (Dragons) (26 Caps): titolare in Francia, non verrà sostituito a in Italia.

Josh Navidi (Cardiff Blues) (11 Caps): poche presenze ma ormai è insostituibile. Il suo livello di gioco si è innalzato tantissimo.

Justin Tipuric (Ospreys) (60 Caps): in questo momento uno dei migliori dei suoi, soprattutto nella striscia (aperta) di dieci vittorie consecutive.

Josh Turnbull (Cardiff Blues) (10 Caps): poco spazio per lui almeno in questo avvio di torneo.

Aaron Wainwright (Dragons) (3 Caps): riserva a Parigi, difficile l’ingresso nel XV titolare a Roma.

Thomas Young (Wasps) (2 Caps): non sarà tra i 23 per Roma.

Trequarti

Aled Davies (Ospreys) (12 Caps): difficile trovi posto tra i 23 a Roma.

Gareth Davies (Scarlets) (36 Caps): scalpita per un posto da titolare a Roma.

Tomos Williams (Cardiff Blues) (6 Caps): ottimo il suo esordio, nonostante le sue presenze siano poche con la maglia della Nazionale.

Gareth Anscombe (Cardiff Blues) (21 Caps): ha pagato una giornata negativa dalla piazzola contro la Francia sotto la pioggia, riscattandosi quando la squadra è salita di livello.

Dan Biggar (Northampton) (65 Caps): non è partito titolare a Parigi, ma poi non ha fallito dalla piazzola quando l’ovale assomigliava ad un pallone medicinale.

Jarrod Evans (Cardiff Blues) (1 Cap): in tribuna anche a Roma.

Rhys Patchell (Scarlets) (11 Caps): out anche per la gara contro l’Italia.

Jonathan Davies (Scarlets) (67 Caps): ha fatto bene a Parigi, contro l’Italia per confermarsi.

Hadleigh Parkes (Scarlets) (10 Caps): out anche per la seconda partita.

Owen Watkin (Ospreys) (8 Caps): riserva nella prima, ma difficile trovi spazio dal 1′ contro gli azzurri.

Scott Williams (Ospreys) (57 Caps): in fortissimo dubbio anche per la partita di Roma.

Josh Adams (Worcester) (6 Caps): le sue folate offensive potranno far male agli azzurri

Hallam Amos (Dragons) (18 Caps): non è certo il suo recupero.

Steffan Evans (Scarlets) (12 Caps): potrebbe tornare e trovare spazio contro l’Italia.

Leigh Halfpenny (Scarlets) (80 Caps): dovrebbe saltare anche la trasferta in Italia.

Jonah Holmes (Leicester) (1 Cap): difficile sia titolare in Italia.

George North (Ospreys) (79 Caps): l’eroe di Parigi. Due mete ed il sorpasso decisivo al termine di una pazza partita. Speriamo non si ripeta a Roma.

Liam Williams (Saracens) (51 Caps): titolare inamovibile della formazione gallese.

Foto: marcokenya / Shutterstock.com