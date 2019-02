Basket, Serie A 2019: c’è un caso Nunnally, in campo da squalificato in Pistoia-Milano. L’Oriora valuta il ricorso, l’Olimpia rischia la sconfitta a tavolino?

Nel dopogara di Oriora Pistoia-A|X Armani Exchange Milano da alcune fonti di informazioni pistoiesi, e precisamente Pistoia Sport, è scoppiata la grana relativa all’impiego di James Nunnally nel posticipo della Serie A 2018-2019.

L’ultimo arrivato in casa Olimpia, infatti, a norma di regolamento in campo non ci si sarebbe dovuto presentare. Ai tempi in cui militava ad Avellino, infatti, il ventottenne di San Josè subì una squalifica legata a un post su Twitter (“Five versus eight”) successivo alla seconda gara di semifinale della stagione 2015-2016, in cui la Sidigas aveva perso a Reggio Emilia. La sanzione, consistente nel dover saltare una partita (senza poter trasformare il tutto nel pagamento di una multa), fu comminata al giocatore molto tempo dopo, precisamente il 10 novembre 2016, quand’era già al Fenerbahce e in pochi si aspettavano che sarebbe ricomparso su un parquet di Serie A.

La società pistoiese sta ora valutando in che modo effettuare il ricorso che, se effettuato, potrebbe portare a Milano una sconfitta a tavolino per 20-0 e a Pistoia due punti importanti per la corsa alla salvezza, sebbene in modo del tutto particolare. Non è da escludere, inoltre, che la FIP stessa possa procedere per conto proprio in merito.

Credit: Ciamillo