Hockey ghiaccio, Euro Ice Challenge 2019: gli orari e il programma delle partite dell’Italia

Dopo la tappa di novembre in Ungheria, torna l’Euro Ice Hockey Challenge 2019. L’Italia, questa volta, sarà di scena in Slovenia per questo torneo riservato alle formazioni nazionali di hockey ghiaccio che la vedrà impegnata in tre incontri. Nel nostro girone, infatti, oltre ai padroni di casa della Slovenia vedremo all’opera Ungheria e Bielorussia, per una serie di incontri per nulla scontati, nei quali la nostra Nazionale proverà a fare la voce grossa.

Al momento non sono previste dirette tv dell’Euro Ice Hockey Challenge 2019 per quanto riguarda l’Italia.

Di seguito il calendario completo dell’evento con tutti gli orari delle partite del girone.

PROGRAMMA EURO ICE HOCKEY CHALLENGE 2019

Giovedì 7 febbraio

ore 16.00 Italia-Bielorussia

ore 19.30 Slovenia-Ungheria

Venerdi 8 febbraio

ore 16.00 Bielorussia-Ungheria

ore 19.30 Slovenia-Italia

Sabato 9 febbraio

ore 16.00 Italia-Ungheria

ore 19.30 Slovenia-Bielorussia

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com