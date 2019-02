Serie A calcio, gli orari delle partite di oggi (4 febbraio). Orari, programma e come vederle in tv

Dopo l’abbuffata del fine settimana, la Serie A di calcio vedrà completarsi il suo ventiduesimo turno proprio quest’oggi, lunedì 4 febbraio, con due posticipi molto interessanti, che vedranno in campo due squadre di vertice come Atalanta e Lazio.

I bergamaschi, reduci dal clamoroso 3-0 sulla Juventus in Coppa Italia, si trasferiranno alla Sardegna Arena di Cagliari, per affrontare i ragazzi allenati da Rolando Maran, che dovrà fare a meno di Nicolò Barella, stellina della squadra, ma squalificato. La gara si giocherà alle ore 21.00, e sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite), visibile anche dalla piattaforma streaming Sky Go.

Per i laziali c’è invece un programma un derby di prestigio in casa del Frosinone, in cui i bianco-celesti dovranno necessariamente conquistare i tre punti, per continuare la caccia al quarto posto. La sfida si svolgerà alle ore 19 presso lo Stadio Benito Stirpe della città cociara, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, ma sarà visibile per gli abbonati anche su Sky Go in streaming.

Il programma di giornata:

Lunedì 4 febbraio 2019

Ore 19 Frosinone-Lazio

Sky Sport, Sky Go

Ore 21 Cagliari-Atalanta

Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: De Rosa – Shutterstock