Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano stende il Fehervar e centra il primo successo nei playoff

Si è giocato il terzo turno del Platzierungsrunde, ovvero il girone di qualificazione in vista del prossimo turno dei playoff della Erste Bank Eishocky Liga – EBEL 2019. L’HCB Bolzano Alperia, dopo due sconfitte in altrettanti incontri, ospitava l’AVS Fehervar e doveva vincere a tutti i costi, per smuovere una classifica che lo vedeva ancora a zero punti. Missione ampiamente compiuta, grazie ad un rotondo 5-2. Con questi tre punti Bolzano sale in quarta posizione (a -5 dalla terza in classifica, l’EC KAC) mettendosi due squadre alle spalle: lo stesso Fehervar, ancora a quota zero, ed i Red Bull Salisburgo.

Il match del Palaonda si rivela subito molto equilibrato ma sono gli altoatesini a sbloccare la situazione con la rete del solito Petan dopo 16:52. Gli ungheresi tengono bene il ghiaccio e centrano il pareggio al 22:06 con Tikkanen. Bolzano non accusa il colpo e si rimette a macinare hockey. Alla mezzora esatta, infatti, Brace segna il 2-1 per la squadra di coach Kai Suikkanen, e dà il la al break decisivo. Al 32:23 arriva il 3-1 ad opera di Geiger su assist di Bernard, quindi al 35:10 tocca a Miceli andare a segno per il 4-1, mentre al 40:40 è Frigo a festeggiare, con il 5-1 che schianta la resistenza del Fehervar. Gli ospiti, tuttavia, tornano a muovere il punteggio con Stipsicz al 45:35 ma ormai è troppo tardi.

Gli altri incontri della serata

Graz99ers – Red Bull Salisburgo 4-1

Vienna Capitals – EC KAC 4-1

Classifica Platzierungsrunde EBEL 2019

1 G99 3 +7 15 2 VIC 3 +8 12 3 KAC 3 +4 8 4 HCB 3 -3 3 5 RBS 3 -8 2 6 AVS 3 -8 0

