Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano chiude la regular season con una sconfitta in casa del Villach

Si è chiusa questa sera la stagione regolare di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL: le Foxes sono state sconfitte in casa degli austriaci del Villach con il punteggio di 6-4. Ad aprire le danze è la compagine italiana, in gol al 6′ in inferiorità numerica con Marco Insam su assist del finlandese Matti Kuparinen. I padroni di casa la ribaltano tra il 7′ e il 9′ grazie alle reti di MacGregor Sharp (powerplay) e Jerry Pollastrone, ma è delle Volpi l’ultima parola del primo terzo con il pareggio allo scadere e in superiorità di Alex Petan, imbeccato da Brett Findlay. Nel secondo periodo partono bene gli ospiti che trovano il momentaneo vantaggio con il finlandese Markus Nordlund, su passaggio vincente ancora di Findlay. Negli ultimi cinque minuti della frazione, però, gli austriaci si scatenano andando in gol per ben tre volte: nell’ordine Jason DeSantis, Blaine Down e Sharp. Nell’ultima ripresa Bolzano rientra in partita al 12′ grazie alla marcatura di Insam, ma non riesce ad acciuffare il pareggio con gli ospiti che trovano il definitivo 6-4 a porta vuota con Pollastrone.

Bolzano termina così la stagione regolare di EBEL in quinta posizione e disputerà la Fase Vincitori nei prossimi giorni. Per la classifica completa e definitiva della regular season di EBEL 2019 clicca QUI.



Foto: Carola Fabrizia Semino