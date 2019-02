Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Renon vince il derby con Cortina, Gherdeina si fa rimontare dal Feldkirch

Si sono giocati i due match di recupero della 29esima giornata della Alps Hockey League 2018-2019. Renon vince il derby contro Cortina, mentre Gherdeina si fa rimontare dal Feldkirch e cede in casa.

Rittner Buam – S.G. Cortina Hafro 1-0. Renon ospitava Cortina per raggiungere il terzo posto e la missione si è compiuta grazie alla rete di Spinell al minuto 17:18. Match molto equilibrato, ma Cortina non riesce ad andare a segno e riaprire i conti non sfruttando nemmeno 5 powerplay. Tre punti pesantissimi per i padroni di casa, mentre Cortina rimane in una classifica da “limbo”.

HC Gherdeina valgardena.it – VEU Feldkirch 2-3. Gherdeina puntava al successo per entrare nella top ten. Il vantaggio, però, è del Feldkirch e arriva dopo 13:54 con Birnstill. Gli altoatesini rispondono nel secondo tempo con due gol a brevissima distanza. Long al 33:45 e Moroder al 34:11 ribaltano l’incontro. il match prosegue a scossoni, ed il Feldkirch centra di nuovo il pareggio al 51:36 con Steurer, ma non si accontenta, tanto da tornare avanti al 53:07 con Puschnik e chiudono i conti con una vittoria di capitale importanza.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2018-2019

1 PUS 36 +90 96 2 HKO 36 +70 86 3 RIT 35 +67 77 4 RBJ 35 +46 75 5 EHC 36 +42 72 6 ASH 34 +36 69 7 VEU 36 +26 67 8 WSV 35 +26 60 9 JES 34 +33 55 10 SGC 35 -13 48 11 GHE 37 -24 46 12 KEC 35 -45 38 13 EKZ 37 -54 34 14 ECB 35 -47 29 15 KA2 36 -75 23 16 MIL 35 -77 17 17 FAS 35 -101 11

