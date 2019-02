Highlights Parma-Napoli 0-4, VIDEO, gol e sintesi. Milik implacabile

Il Napoli ha sconfitto il Parma per 4-0 nel match valido per la 25^ giornata di Serie A, i partenopei si sono imposti nettamente sul campo dei ducali e hanno confermato il loro buon momento di forma dopo la qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League. La partita è stata segnata dalla fantastica doppietta di Milik che ha firmato il secondo e il terzo gol, le marcature erano state aperte da Zielinski al 19′ mentre in chiusura ci ha pensato Ounas ad arrotondare il punteggio. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Parma-Napoli 0-4.

VIDEO HIGHLIGHTS PARMA-NAPOLI 0-4:

Foto: antonio-balasco-shutterstock