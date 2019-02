Highlights Fiorentina-Inter 3-3: Video, gol e sintesi. Var protagonista, pari viola al 99′

Rocambolesco pareggio per 3-3 tra Fiorentina e Inter nel posticipo della 25^ giornata di Serie A, allo Stadio Franchi non sono mancate le polemiche a causa di un arbitraggio molto discutibile che ha portato al pareggio dei viola addirittura al 99′ minuto. I padroni di casa passano in vantaggio dopo pochi secondi grazie a Simeone ma i nerazzurri rispondono prontamente al 6′ con Vecino e raddoppiano con Politano al 40′. Il rigore trasformato da Perisic al 53′ fa volare i ragazzi di Spalletti sul 3-1 ma la Fiorentina accorcia le distanze al 74′ grazie alla spettacolare punizione di Muriel e poi nel finale viene fischiato rigore per un doppio fallo di mano di D’Abrosio, Veretout è glaciale dal dischetto. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Fiorentina-Inter 3-3.

VIDEO HIGHLIGHTS FIORENTINA-INTER 3-3:

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com