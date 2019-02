Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Lituania-Italia, la partita degli esperimenti. Azzurri col pass in tasca

Lituania contro Italia, prima contro seconda del girone J delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La sfida più importante, per blasone, del raggruppamento è anche quella che chiude il cammino verso Oriente di entrambe le formazioni, che non solo sono già certe di essere all’appuntamento iridato, ma sono anche già cristallizzate nelle posizioni.

La Lituania, infatti, è già certa del primo posto nel girone, così come l’Italia lo è del secondo: per questa ragione, sia Dainius Adomaitis che Meo Sacchetti effettueranno esperimenti di vario genere. In verità, quelli sul fronte italiano sono praticamente obbligati, visto che il trio di Milano Cinciarini-Brooks-Della Valle ha preso la via del Duomo e Brian Sacchetti non ha ancora recuperato completamente da una distorsione alla caviglia. Spazio, dunque, a Michele Vitali, Riccardo Moraschini e Stefano Tonut, che contro l’Ungheria non erano scesi in campo e possono ora avere una buona motivazione per lanciare segnali al coach azzurro (anche se il discorso riguarda più i primi due del terzo, che in azzurro ha già una più che valida esperienza). Una menzione speciale, in questo trio, va a Moraschini, che da cinque anni non andava a referto in una gara ufficiale della nostra Nazionale: la sua convocazione è un giusto premio a una stagione che è per il momento la migliore della sua carriera.

La Lituania presenta un roster del quale, quando si andrà in Cina, non resterà molto probabilmente quasi nessun nome. Mancano l’intero blocco dello Zalgiris, Gudaitis (anche) perché infortunato, Kuzminskas, altri due stabilmente in Eurolega, Sedekerskis (Baskonia) e Lekavicius (Panathinaikos), oltre a Kalnietis e Maciulis. Spazio, dunque, a un certo numero di volti nuovi guidati dall’esperienza di Renaldas Seibutis. Presenti tre elementi del Rytas di Vilnius, Martynas Echoads, Eimantas Bendzius e Arnas Butkevicius, che già si sono messi in mostra nella gara vinta dall’Italia a Brescia. E’ presente anche Egidijus Moskevicius, che con la maglia di Pesaro si sta rivelando il miglior rimbalzista del nostro campionato (11.1 rimbalzi a partita) e il quarto miglior giocatore per valutazione (media di 19.4), svolgendo un ruolo chiave nella corsa alla salvezza della VL. Sarà della partita anche Gytis Masiulis, che a Klaipeda già ci gioca normalmente, essendo nel roster del locale Neptunas, che è negli ottavi di Champions League.

Credit: Ciamillo